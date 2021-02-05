НАБУ и САП добились запрета строительных работ на территории памятника архитектуры "Дача Маразли" в Одессе

На этой территории планировали построить многоэтажки и паркинг.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура добились запрета на проведение строительных работ на территории памятника архитектуры, известного как "Дача Маразли", в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что комплекс зданий, представляющих историческую ценность, оказался под угрозой разрушения из-за действий застройщика. На этой территории планировали построить многоэтажки и паркинг.

"По ходатайству НАБУ и САП, постановлением следственного судьи Высшего антикоррупционного суда наложен арест на земельные участки площадью более 1 га, в пределах которых расположен комплекс сооружений «Дачи Маразли». Арест предусматривает запрет на отчуждение и пользование земельными участками в части осуществления строительных работ. Сами же сооружения, расположенные на арестованных земельных участках, являются объектом расследования возможных злоупотреблений должностных лиц Одесского облсовета при продаже в сентябре 2018 года нежилых помещений («Дачи Маразли») в пользу частных структур", - сообщили в НАБУ.

Ранее на указанные здания также был наложен арест. Указанное расследования детективы НАБУ осуществляют с июля 2019 года.

Напомним, в ноябре 2019 года городской департамент архитектуры и градостроительства Одессы выдал ООО "Бульвар 1906" градостроительные условия на строительство на Лидерсовском бульваре. Отмечалось, что строительство курортно-оздоровительного комплекса с подземным паркингом высотой 6-7 этажей планируется по адресу: Лидерсовский бульвар, 15-Г, в пределах земельного участка по адресу: Лидерсовский бульвар, 13-Б, который находится в аренде ООО "Бульвар 1906" со сносом нежилых помещений.