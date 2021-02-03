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2021-02-03
Байден отменил решения Трампа по импорту алюминия
Как сообщает Dow Jones, компания Century Aluminum одобрила вчерашнее решение президента США Джо Байдена сохранить в силе с 3 февраля 10%-ю ввозную пошлину на необработанный алюминий из ОАЭ. "Эта мера является важным шагом для поддержания устойчивости цепочки поставок в данном секторе и сохранения занятости в смежных отраслях", – заявил глава Century Aluminum Майкл Блесс.
Century ранее была в числе основных сторонников введения вышеуказанного тарифа.
Бывший президент США Дональд Трамп отменил 10%-ную пошлину на алюминий из Эмиратов в одном из последних своих указов непосредственно перед оставлением должности в день инаугурации Дж.Байдена, заменив ее квотой на импорт алюминиевой продукции из ОАЭ.
МинПром по материалам МеталлТорг