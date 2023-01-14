Компанія Трампа оштрафована судом на максимальну суму за податкове шахрайство

Бізнес-імперія Дональда Трампа, Trump Organization, 13 січня засуджена судом Нью-Йорка до максимально допустимого штрафу в розмірі $1,6 млн за схему податкового шахрайства, що тривало не менше 10 років, передає The Guardian .

Дві компанії з групи нерухомості - основна компанія Trump Corp і Trump Payroll Corp - засуджені минулого місяця за 17 звинуваченнями, зокрема за податкове шахрайство та фальсифікацію ділової документації.

Сам Трамп не був притягнутий до суду та заперечував, що йому відомо про ухилення від сплати податків.

Хоча штраф у такому розмірі навряд чи вплине на діяльність компанії чи її майбутнє, вирок є чорною міткою на репутації республіканця Трампа як розумного бізнесмена, який веде кампанію повернення до Білого дому.