Меморандум о сотрудничестве. Гарантии по вкладам хотят распространить на кредитные союзы

Гарантии по вкладам, которые сейчас касаются только средств, размещенных физическими лицами в банках на сумму до 200 тысяч грн, планируют также распространить на кредитные союзы. Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Фото: fg.gov.ua

Что известно

Представители ФГВФЛ и Всемирного совета кредитных союзов (WOCCU) 2 февраля подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает создание системы гарантирования вкладов членов кредитных союзов.

«Расширение гарантий на вклады физических лиц, привлеченные небанковскими финучреждениями, — это одно из приоритетных направлений работы Фонда. В последние годы мы активно работали над разработкой подходящей модели, и наша задача сейчас — разработать и утвердить соответствующую нормативно-правовую базу. Для нас принципиальный момент — создать единую систему обеспечения во всех учреждениях, которые имеют право привлекать вклады от населения», — отметила директор ФГВФЛ Светлана Рекрут.

На начало 2021 года в Украине работали 322 кредитных союза, из них активную деятельность осуществляли около двухсот.

Что такое кредитный союз

Кредитный союз — это неприбыльное финучреждение, созданное физлицами, которое предоставляет финансовые услуги своим членам. Суть работы проста — одни члены союза вносят собственные средства на депозиты, а другие — берут кредиты под проценты. Это могут быть ссуды на обучение, отдых, ремонт, приобретение техники и так далее.

Кредитные союзы относятся к высокорисковым финучреждениям. И хотя их активы по сравнению с общим объемом активов банков незначительны (0,4%), такие финучреждения обслуживают большое количество украинцев и имеют потенциал роста.

Планы НБУ относительно кредитных союзов

Национальный банк уже подготовил и обнародовал предложения к проекту закона «О кредитных союзах».

В нем НБУ предлагает установить требования к достаточности капитала и ликвидности в зависимости от размера союза и объемов операций. По результатам оценки работы союза регулятор сможет требовать улучшения ее финансового состояния.

Также Нацбанк предлагает предусмотреть рыночный механизм поддержания платежеспособности кредитных союзов. Например, стабилизационный фонд на базе объединенных кредитных союзов.

Что делать, если кредитный союз нарушил ваши права

Вы, как участник лицензированной кредитного союза, можете обратиться в Национальный банк с просьбой предоставить консультацию или разъяснения о действиях союза.

Сделать это можно по телефону 0800505240 или отправив письмо на электронный адрес: nbu@bank.gov.ua.

Напомним

С 1 июля НБУ стал регулятором кредитных союзов. Отныне именно он будет устанавливать требования к ним и контролировать их деятельность.