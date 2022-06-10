Кредитные каникулы: крупный госбанк дал разъяснение

Лучше погашать кредит до 25 числа.

Государственный ПриватБанк с 1 июня отменил кредитные каникулы, которые действовали с начала войны. Льготная ставка кредитования будет действовать, но только при условии уплаты до 25 числа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

"ПриватБанк возобновляет кредитование по кредитным картам и предлагает возможность все лето пользоваться деньгами по льготной ставке, которая составляет 1,7%. Для этого достаточно ежемесячно вносить обязательный платеж вовремя, до 25 числа", - говорится в сообщении.

Если же не погасить минимальный платеж, проценты будут начисляться по стандартным ставкам:

  • 3,5% - для карточек Универсальная
  • 3,4% - для карточек Универсальная Голд


Середа Елена, ZN.ua





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