Украинцам спишут кредитные долги на имущество, уничтоженное войной - Гетманцев

Законопроект о списании задолженности по потребительским кредитам, выданным на покупку движимого и недвижимого имущества, которое было уничтожено войной, внесут в Верховную Раду в течение недели. Об этом сообщил глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев на своей странице в Фейсбук.

"По поручению президента согласовали с главой Нацбанка и премьер-министром разработку законопроекта о списании задолженности по потребительским кредитам на приобретение движимого и недвижимого имущества, которое было уничтожено во время военных действий", - написал он в телеграмм в воскресенье.

"Человек не должен выплачивать долг за несуществующий объект", – добавил Гетманцев.

Законопроект будет внесен в Верховную Раду в течение следующей недели.

Как прокомментировали данную инициативу читатели, Гетманцев либо оговорился, либо собирается "по сути, просто переложить все риски на банковскую систему".

Напомним, украинский бизнес в течение последнего месяца неоднократно требовал уволить Данилу Гетманцева. Предприниматели и бизнес называли Гетманцева марксистом, олицетворением социализма, сторонником советского образа жизни и противником экономической свободы.