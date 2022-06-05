Украинцам спишут кредитные долги на имущество, уничтоженное войной - Гетманцев

Комментируя данную инициативу украинцы говорят, что Гетманцев либо оговорился, либо собирается "по сути, просто переложить все риски на банковскую систему", информирует ZN.ua.

Украинцам спишут кредитные долги на имущество, уничтоженное войной - Гетманцев
© Василий Артюшенко, ZN.UA

Законопроект о списании задолженности по потребительским кредитам, выданным на покупку движимого и недвижимого имущества, которое было уничтожено войной, внесут в Верховную Раду в течение недели. Об этом сообщил глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев на своей странице в Фейсбук.

"По поручению президента согласовали с главой Нацбанка и премьер-министром разработку законопроекта о списании задолженности по потребительским кредитам на приобретение движимого и недвижимого имущества, которое было уничтожено во время военных действий", - написал он в телеграмм в воскресенье.

"Человек не должен выплачивать долг за несуществующий объект", – добавил Гетманцев.

Законопроект будет внесен в Верховную Раду в течение следующей недели.

Как прокомментировали данную инициативу читатели, Гетманцев либо оговорился, либо собирается "по сути, просто переложить все риски на банковскую систему".

Напомним, украинский бизнес в течение последнего месяца неоднократно требовал уволить Данилу Гетманцева. Предприниматели и бизнес называли Гетманцева марксистом, олицетворением социализма, сторонником советского образа жизни и противником экономической свободы.

По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua





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