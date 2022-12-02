Власникам зруйнованого і пошкодженого майна спишуть кредити

Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт у другому читанні та в цілому, інформує ZN.ua.

Українцям, чиї кредитні автівки та житло були знищені, або зруйновані під час війни, спишуть кредити на них. Відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила у другому читанні.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

За відповідний законопроєкт №7441-1 проголосували 265 депутатів.

Документ передбачає, що списанню підлягають ті кредити, у яких знищена в ході війни нерухомість була єдиним місцем проживання сім’ї позичальника на 23 лютого 2022 року.

Власникам придбаних у кредит авто списати заборгованість можуть за умови, якщо станом на 23 лютого 2022 року воно було єдиним в сім’ї позичальника.

Для позичальників кредитів на рухоме та нерухоме майно, яке через війну опинилося на тимчасово окупованій території, або на території активних бойових дій, або було пошкоджене чи знищене внаслідок воєнних дій, передбачене замороження платежів по кредиту до перемоги на підставі підтверджуючих документів.

Упродовж 30 днів Кабінет Міністрів ухвалить відповідні нормативно-правові акти щодо встановлення порядку відшкодування.

Нагадаємо, що від серпня в Україні вже працює реєстр пошкодженого та знищеного майна.

Станом на 30 листопада українці подали до цього реєстру майже 300 тисяч заяв про зруйноване житло.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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