Постраждалим від війни студентам спишуть борги за навчання

Держава компенсує вищим навчальним закладам борги за навчання студентів із зон проведення бойових дій. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За повідомленням відомства наразі уряд вже визначив механізм надання закладам вищої освіти фінансів на покриття витрат за підготовку студентів, що навчаються коштом фізичних осіб. Це стосується лише вишів, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України.

«Таке рішення Кабміну забезпечує погашення заборгованостей студентів, які через війну втратили спроможність оплачувати навчання, шляхом надання компенсації закладам вищої освіти», - зазначають у відомстві.

Держава компенсує вишам борги тих студентів, які проживають у районах проведення бойових дій і тих, які перебували у тимчасовій окупації.

Але є ряд умов, а саме виші, окрім підпорядкування я МОН, мають відповідати наступним вимогам:

договір про надання освітніх послуг був укладений до 24 лютого 2022 року;

в умовах воєнного стану втратили платоспроможність в частині оплати освітніх послуг, що надаються закладом вищої освіти у другому семестрі 2021/2022 року, внаслідок чого станом на 30 червня 2022 року утворилася дебіторська заборгованість такого закладу.

У відомстві нагадують, з актуальним переліком територіальних громад, які розташовані в районах проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні, можна ознайомитися за посиланням.