Кредитные каникулы: некоторые банки оставили льготные ставки после 1 июня, но есть условия

С 1 июня банки отменили кредитные каникулы, хотя некоторые банки остались послабления. У потребителей банковских услуг есть возможно пользоваться средствами на льготных условиях, но для этого необходимо обратиться в банк, пишет "Сегодня".

В материале говорится, что в ПриватБанке обещают оставить льготную ставку кредитования для тех клиентов, кто будет погашать как минимум 5% от суммы задолженности в месяц.

Однако, по словам старшего экономиста Центра экономических стратегий Юрия Гайдая, банковская система должна быть стабильной, то есть должна зарабатывать.

"Поэтому продление кредитных каникул для всех несправедливо – за пользование кредитами не платят и те, кто в затруднительном состоянии, и кто может обслуживать свой долг. И это все было за счет банков (которые, замечу, свои ссуды у населения продолжали обслуживать). И в конце концов – за счет рефинансирования НБУ", – говорит Гайдай.

Эксперт говорит, что льготная ставка того же Привата по карточкам, которую сейчас предлагает банк, – 1,7% в месяц, чуть больше 20% годовых – это около уровня инфляции, то есть реальная ставка с учетом нуля инфляции.

"Тем, кто в затруднении и на оккупированных территориях, нужно обращаться на горячие линии банков, тот же Приват обещает учитывать и предлагать варианты реструктуризации", – говорит Юрий Гайдай.

По его словам, клиентам, которые столкнулись с финансовыми трудностями, придется в индивидуальном порядке договариваться с банками о реструктуризации или списании задолженности.

"Можно попробовать урегулировать накопившийся долг отдельным договором. Чтобы доказать банку, что вы действительно находитесь в сложном материальном положении, клиентам придется собрать как можно больше официальных документов. Это может быть справка временно перемещенного лица, документ о том, что вы потеряли свое имущество из-за боевых действий, документы о том, что вы потеряли работу или кто-то из ваших близких родственников погиб. То есть вам нужно собрать как можно больше официальных документов о том, что ваше материальное положение ухудшилось. В этом случае будет больше шансов, что банк пойдет вам навстречу", – говорит юрист Дмитрий Головко.