Совет нацбезопасности одобрил конфискацию собственности роSSийских госбанков в Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил изъятие собственности роSSийских госбанков в Украине. Речь идет о 99,7% акций Проминвестбанка и 100% акций МРБ (бывший Сбербанк). Об этом сообщается насайте Верховной Рады, которая должна утвердить соответствующий указ президента .

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Что это значит