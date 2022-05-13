Совет нацбезопасности одобрил конфискацию собственности роSSийских госбанков в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил изъятие собственности роSSийских госбанков в Украине. Речь идет о 99,7% акций Проминвестбанка и 100% акций МРБ (бывший Сбербанк). Об этом сообщается насайте Верховной Рады, которая должна утвердить соответствующий указ президента .
Что это значит
Национализации будут подлежать 99,772644% акций Проминвестбанка, 100% акций
Кроме того, изымаются другие финансовые активы указанных «дочек» роSSийских банков, за исключением 3 млрд грн
Предыстория
25 февраля НБУ отозвал лицензию и решил ликвидировать «дочки» роSSийских Сбербанка и ВЭБ.
По данным НБУ, вывод с рынка банков РФ лишил Украину от 46 млрд грн неработающих кредитов.
10 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии объектов права собственности РоSSийской Федерации и его резидентов.