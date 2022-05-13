Совет нацбезопасности одобрил конфискацию собственности роSSийских госбанков в Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил изъятие собственности роSSийских госбанков в Украине. Речь идет о 99,7% акций Проминвестбанка и 100% акций МРБ (бывший Сбербанк). Об этом сообщается насайте Верховной Рады, которая должна утвердить соответствующий указ президента .

Совет нацбезопасности одобрил конфискацию собственности роSSийских госбанков в Украине
Фото: finance.ua

Что это значит

Национализации будут подлежать 99,772644% акций Проминвестбанка, 100% акций М Р Банка, а также финансовые активы в виде прав требования, принадлежащих материнским структурам этих банков — 0,93 млрд грн ВЭБ.РФ и 14,9 млрд грн Сбербанка РоSSии.

Кроме того, изымаются другие финансовые активы указанных «дочек» роSSийских банков, за исключением 3 млрд грн М Р Банка, которые направляются на удовлетворение требований его кредиторов.

Предыстория

25 февраля НБУ отозвал лицензию и решил ликвидировать «дочки» роSSийских Сбербанка и ВЭБ.

По данным НБУ, вывод с рынка банков РФ лишил Украину от 46 млрд грн неработающих кредитов.

10 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии объектов права собственности РоSSийской Федерации и его резидентов.

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