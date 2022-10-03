Євросоюз та Україна підписали меморандум щодо макрофінансової допомоги у €5 млрд

Перший транш очікується вже в середині жовтня.

Євросоюз та Україна підписали меморандум щодо макрофінансової допомоги у €5 млрд
ЄС продовжує підтримувати Україну

Євросоюз підписав з Україною меморандум про щодо надання макрофінансової допомоги обсягом 5 млрд євро. Перший транш Україна очікує вже в середині жовтня. Про це повідомили прем’єр України Денис Шмигаль та віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Допомога надійде до кінця року і піде виплати заробітних плат і пенсій.

Шмигаль наголосив, що такий крок демонструє підтримку України збоку європейських партнерів.

#ЄС підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо надання Україні €5 млрд макрофінансової допомоги. Вдячний @vonderleyen та @VDombrovskis за це рішення. Черговий жест ЄС, що має намір підтримати ?? в перемозі у цій війні, відбудові та прагненні до європейського майбутнього.

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) October 3, 2022

"Це ще один жест, що демонструє підтримку ЄС для України, щоб вона перемогла у війні, відбудовувалася і рухалась до європейського майбутнього", - зазначив прем’єр.

В свою чергу віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що перший транш з €5 млрд Україна може очікувати вже в середині жовтня.

Pleased to sign second Memorandum of Understanding with #Ukraine since Russia began its brutal war.

This time: the EU will provide €5 bln for ?? immediate liquidity needs, pay salaries & pensions. We will deliver first part mid-October, next two parts to follow later in year. pic.twitter.com/Jxb9pVoduQ

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) October 3, 2022

"Радий підписати другий меморандум про взаєморозуміння з Україною відтоді, як РФ почала свою брутальну війну. Цього разу ЄС надає Україні 5 млрд євро для закриття невідкладних потреб у ліквідності, виплати заробітних плат і пенсій. Ми надамо першу частину у середині жовтня, наступні два транші будуть пізніше цього року", - повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.


Артем Руденко, ZN.ua





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