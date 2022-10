Євросоюз та Україна підписали меморандум щодо макрофінансової допомоги у €5 млрд

Євросоюз підписав з Україною меморандум про щодо надання макрофінансової допомоги обсягом 5 млрд євро. Перший транш Україна очікує вже в середині жовтня. Про це повідомили прем’єр України Денис Шмигаль та віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Допомога надійде до кінця року і піде виплати заробітних плат і пенсій.

Шмигаль наголосив , що такий крок демонструє підтримку України збоку європейських партнерів.

"Це ще один жест, що демонструє підтримку ЄС для України, щоб вона перемогла у війні, відбудовувалася і рухалась до європейського майбутнього", - зазначив прем’єр.

В свою чергу віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив , що перший транш з €5 млрд Україна може очікувати вже в середині жовтня.