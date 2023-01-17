Євросоюз та Україна підписали меморандум щодо надання 18 мільярдів фіндопомоги – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна та ЄС підписали спільний меморандум, який передбачає надання Євросоюзом 18 мільярдів доларів фінансової допомоги у 2023 році. Про це очільник українського уряду написав у своєму Twitter .

"Україна та ЄС щойно підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги. Цього тижня очікуємо отримати транш у розмірі 3 млрд євро. Вдячний Урсулі фон дер Ляєн та Валдісу Домбровскісу. Це допоможе Україні надалі підтримувати макроекономічну стабільність", – зазначив Шмигаль.