Євросоюз та Україна підписали меморандум щодо надання 18 мільярдів фіндопомоги – Шмигаль

Уряд очікує перший транш вже цього тижня.

Євросоюз та Україна підписали меморандум щодо надання 18 мільярдів фіндопомоги – Шмигаль
© Офіс президента

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна та ЄС підписали спільний меморандум, який передбачає надання Євросоюзом 18 мільярдів доларів фінансової допомоги у 2023 році. Про це очільник українського уряду написав у своєму Twitter.

"Україна та ЄС щойно підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги. Цього тижня очікуємо отримати транш у розмірі 3 млрд євро. Вдячний Урсулі фон дер Ляєн та Валдісу Домбровскісу. Це допоможе Україні надалі підтримувати макроекономічну стабільність", – зазначив Шмигаль.

Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія перерахує перші 3 мільярди доларів для України вже завтра. Про це повідомляє Укрінформ.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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