Євросоюз та Україна підписали меморандум щодо надання 18 мільярдів фіндопомоги – Шмигаль
Уряд очікує перший транш вже цього тижня.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна та ЄС підписали спільний меморандум, який передбачає надання Євросоюзом 18 мільярдів доларів фінансової допомоги у 2023 році. Про це очільник українського уряду
"Україна та ЄС щойно підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги. Цього тижня очікуємо отримати транш у розмірі 3 млрд євро. Вдячний Урсулі фон дер Ляєн та Валдісу Домбровскісу. Це допоможе Україні надалі підтримувати макроекономічну стабільність", – зазначив Шмигаль.
Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія перерахує перші 3 мільярди доларів для України вже завтра. Про це