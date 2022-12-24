Скасування мораторію на податкові перевірки та відповідальність РРО: опубліковано новий меморандум з МВФ

Уряд України за технічної допомоги МВФ працюватиме над розробкою інтегрованої дорожньої карти заходів податкової політики та адміністрування податків для якнайшвидшого відновлення довоєнного стану податкового адміністрування та політики, йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику України ради директорів Міжнародного валютного фонду, який опублікував уряд України.

Програма передбачає збільшення податкових надходжень та пожвавлення внутрішнього ринку запозичень, а також стримування монетарного фінансування і покращення прозорості державних інституцій.

Так, найближчим часом уряд матиме подати до Верховної Ради три законопроекти, які мають набути сили уже 1 липня. Мова йде про:

відміну мораторію на проведення податкових перевірок,

скасування спрощеної системи зі ставкою єдиного податку 2% та відновлення довоєнного режиму для цих платників податків

забезпечення ефективного та повноцінного застосування реєстраторів розрахункових операцій у закладах роздрібної торгівлі, включаючи поновлення відповідальності за порушення цих вимог.

За розрахунками уряду, приблизний приріст надходжень у 2023 році від скасування змін спрощеного режиму оподаткування оцінюється приблизно на рівні 0,13% ВВП у 2023 році при оцінці дефіциту бюджету у 21,6% ВВП .

"Ми також продовжуємо працювати над ширшим дизайном податкової політики та заходами щодо побудови сучасної системи адміністрування доходів, що допоможе нам досягти цілей післявоєнний період", – йдеться у Меморандумі.