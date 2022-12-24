Скасування мораторію на податкові перевірки та відповідальність РРО: опубліковано новий меморандум з МВФ
Уряд зобов'язаний внести низку змін до законодавства, які мають вступити в дію з 1 липня 2023 року, інформує
Уряд України за технічної допомоги МВФ працюватиме над розробкою інтегрованої дорожньої карти заходів податкової політики та адміністрування податків для якнайшвидшого відновлення довоєнного стану податкового адміністрування та політики, йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику України ради директорів Міжнародного валютного фонду, який
Програма передбачає збільшення податкових надходжень та пожвавлення внутрішнього ринку запозичень, а також стримування монетарного фінансування і покращення прозорості державних інституцій.
Так, найближчим часом уряд матиме подати до Верховної Ради три законопроекти, які мають набути сили уже 1 липня. Мова йде про:
- відміну мораторію на проведення податкових перевірок,
- скасування спрощеної системи зі ставкою єдиного податку 2% та відновлення довоєнного режиму для цих платників податків
- забезпечення ефективного та повноцінного застосування реєстраторів розрахункових операцій у закладах роздрібної торгівлі, включаючи поновлення відповідальності за порушення цих вимог.
За розрахунками уряду, приблизний приріст надходжень у 2023 році від скасування змін спрощеного режиму оподаткування оцінюється приблизно на рівні 0,13% ВВП у 2023 році при оцінці дефіциту бюджету у 21,6% ВВП.
"Ми також продовжуємо працювати над ширшим дизайном податкової політики та заходами щодо побудови сучасної системи адміністрування доходів, що допоможе нам досягти цілей післявоєнний період", – йдеться у Меморандумі.
В уряді у свою чергу зазначили, що виконання положень Меморандуму наблизить країну до запуску нової повноцінної програми співпраці з МВФ у 2023 році.