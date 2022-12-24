Скасування мораторію на податкові перевірки та відповідальність РРО: опубліковано новий меморандум з МВФ

Уряд зобов'язаний внести низку змін до законодавства, які мають вступити в дію з 1 липня 2023 року, інформує ZN.ua.

Скасування мораторію на податкові перевірки та відповідальність РРО: опубліковано новий меморандум з МВФ
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Уряд України за технічної допомоги МВФ працюватиме над розробкою інтегрованої дорожньої карти заходів податкової політики та адміністрування податків для якнайшвидшого відновлення довоєнного стану податкового адміністрування та політики, йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику України ради директорів Міжнародного валютного фонду, який опублікував уряд України.

Програма передбачає збільшення податкових надходжень та пожвавлення внутрішнього ринку запозичень, а також стримування монетарного фінансування і покращення прозорості державних інституцій.

Так, найближчим часом уряд матиме подати до Верховної Ради три законопроекти, які мають набути сили уже 1 липня. Мова йде про:

  • відміну мораторію на проведення податкових перевірок,
  • скасування спрощеної системи зі ставкою єдиного податку 2% та відновлення довоєнного режиму для цих платників податків
  • забезпечення ефективного та повноцінного застосування реєстраторів розрахункових операцій у закладах роздрібної торгівлі, включаючи поновлення відповідальності за порушення цих вимог.

За розрахунками уряду, приблизний приріст надходжень у 2023 році від скасування змін спрощеного режиму оподаткування оцінюється приблизно на рівні 0,13% ВВП у 2023 році при оцінці дефіциту бюджету у 21,6% ВВП.

"Ми також продовжуємо працювати над ширшим дизайном податкової політики та заходами щодо побудови сучасної системи адміністрування доходів, що допоможе нам досягти цілей післявоєнний період", – йдеться у Меморандумі.

В уряді у свою чергу зазначили, що виконання положень Меморандуму наблизить країну до запуску нової повноцінної програми співпраці з МВФ у 2023 році.


Ірина Знась, ZN.ua





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Скасування мораторію на податкові перевірки та відповідальність РРО: опубліковано новий меморандум з МВФСкасування мораторію на податкові перевірки та відповідальність РРО: опубліковано новий меморандум з МВФ
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