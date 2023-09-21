Скасування мораторію на податкові перевірки: Гетьманцев розповів про плани

Із жовтня податкові перевірки не повернуться.

Днями представники Європейської Бізнес Асоціації зустрілися із Данилом Гетьманцевим, головою Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Гетьманців при цьому поділився своїм баченням майбутньої української податкової системи, йдеться у повідомленні на сайті ЄВА.

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Він запевнив бізнес у відсутності цього року змін до податкового законодавства «під ялинку» — бюджет-2024 розрахований на існуючій податковій базі, інформує ZN.ua .

Також він зазначив, що з жовтня податкові перевірки не повернуться. «Він і сам не є прихильником їхнього відновлення, але, як зазначив, є певна позиція міжнародних партнерів. Водночас країна намагатиметься повернутись до попередньої моделі — часткових перевірок. І так – у планах запровадження ризикорієнтованого підходу, але як і коли – також потребує узгодження з партнерами. Однак терміни давності будуть узгоджені з мораторіями на перевірки», – уточнюється у повідомленні.

Щодо підвищення податків він наголосив, що карколомних пропозицій щодо підвищення податків він у перспективі не бачить. Стандартним буде збільшення акцизного податку.

Питання збільшення розміру неоподатковуваної благодійної допомоги на ЗСУ Данило Гетьманцев не підтримує, оскільки зараз будь-які податки у держбюджеті спрямовуються на армію. А з огляду на те, що у бюджеті на 2024 рік прямі військові потреби лише на 93% фінансуються, оподаткування благодійності є важливою складовою.