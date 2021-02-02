Украина снова запросила аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков ТЭС Ахметова, - СМИ

После аварийной остановки энергоблоков ТЭС, входящих в ДТЭК Рината Ахметова, системный оператор НЭК Укрэнерго повторно запросил аварийную помощь у ГПО "Белэнерго". Параллельно Укрэнерго обзванивает крупных потребителей, предупреждая о возможной необходимости снизить потребление в ближайшие дни. Об этом сообщают собеседники БизнесЦензор в энергетическом рынке. Укрэнерго подтвердила информацию о запросе аварийной помощи из Беларуси.

Согласно информации источников, 1-й энергоблок Запорожской ТЭС остановился в 00:38 2 февраля. Причиной аварийной остановки персоналом назван "свищ в конвейерной шахте котла". Эта авария не позволила диспетчеру Укрэнерго сбалансировать энергосистему в утренний пик потребления электроэнергии 2 февраля. Была запрошена аварийная помощь из Беларуси мощностью 500 МВт.

В 15:38 аварийная остановка произошла на 9-м энергоблоке "ДТЭК Кураховская ТЭС", что еще больше усугубило ситуацию. Поэтому запрос аварийной помощи был увеличен до 850 МВт.

Как сообщалось, в феврале запланирован коммерческий импорт электроэнергии из Беларуси мощностью 300 - 500 МВт и из РФ мощностью 200 МВт. Из-за низких температур в пики потребления Украина потребляет до 22,5 тыс. МВт. В то же время представители металлургических предприятий сообщают, что Укрэнерго известило их о возможной необходимости снизить потребление в ближайшие дни.

Как известно, в случае дефицита электроэнергии Укрэнерго применяет График планового ограничения мощности для крупных потребителей. Если с помощью этого инструмента не удается сбалансировать систему, вводится График аварийного отключения потребителей. То, что в Украине называют "веерными отключениями".