Украина снова запросила аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков ТЭС Ахметова, - СМИ

Запрос аварийной помощи составил 850 МВт.

Украина снова запросила аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков ТЭС Ахметова, - СМИ
Запорожская ТЭС
Фото: http://envim.info

После аварийной остановки энергоблоков ТЭС, входящих в ДТЭК Рината Ахметова, системный оператор НЭК Укрэнерго повторно запросил аварийную помощь у ГПО "Белэнерго". Параллельно Укрэнерго обзванивает крупных потребителей, предупреждая о возможной необходимости снизить потребление в ближайшие дни. Об этом сообщают собеседники БизнесЦензор в энергетическом рынке. Укрэнерго подтвердила информацию о запросе аварийной помощи из Беларуси.

Согласно информации источников, 1-й энергоблок Запорожской ТЭС остановился в 00:38 2 февраля. Причиной аварийной остановки персоналом назван "свищ в конвейерной шахте котла". Эта авария не позволила диспетчеру Укрэнерго сбалансировать энергосистему в утренний пик потребления электроэнергии 2 февраля. Была запрошена аварийная помощь из Беларуси мощностью 500 МВт.

В 15:38 аварийная остановка произошла на 9-м энергоблоке "ДТЭК Кураховская ТЭС", что еще больше усугубило ситуацию. Поэтому запрос аварийной помощи был увеличен до 850 МВт.

Как сообщалось, в феврале запланирован коммерческий импорт электроэнергии из Беларуси мощностью 300 - 500 МВт и из РФ мощностью 200 МВт. Из-за низких температур в пики потребления Украина потребляет до 22,5 тыс. МВт. В то же время представители металлургических предприятий сообщают, что Укрэнерго известило их о возможной необходимости снизить потребление в ближайшие дни.

Как известно, в случае дефицита электроэнергии Укрэнерго применяет График планового ограничения мощности для крупных потребителей. Если с помощью этого инструмента не удается сбалансировать систему, вводится График аварийного отключения потребителей. То, что в Украине называют "веерными отключениями".

Ранее, 18 января, Беларусь оказала помощь в предоставлении резерва мощности Украины в объеме 3,1 млн кВт/ч электроэнергии. 30 декабря 2020 года НЭК "Укрэнерго" и государственное производственное объединение (ГПО) "Белэнерго" (белорусский оператор системы передачи) подписали договоры о поставках электроэнергии в рамках предоставления/получения аварийной помощи в режиме параллельной работы ОЭС Украины и ОЭС Беларуси. Запасы угля на складах ТЭС в начале февраля вдвое меньше необходимого уровня.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Днепровский меткомбинат получит нового владельцаДнепровский меткомбинат получит нового владельца
Азовсталь – в тройке лидеров по возмещению НДСАзовсталь – в тройке лидеров по возмещению НДС
ДТЭК Киевские электросети направит 645 млн грн на развитие инфраструктурыДТЭК Киевские электросети направит 645 млн грн на развитие инфраструктуры
Индекс Nikkei испытал самое резкое за полгода падениеИндекс Nikkei испытал самое резкое за полгода падение
Тарута заявил, что роSSийский ВЭБ банкротит ИСДТарута заявил, что роSSийский ВЭБ банкротит ИСД
Блок рекламы


Похожие новости
Нацкомиссия по ценным бумагам открыла дело против Dragon Capital из-за собрания акционеров "Мотор Сичи"Нацкомиссия по ценным бумагам открыла дело против Dragon Capital из-за собрания акционеров "Мотор Сичи"
Украина может купить казахские локомотивы с французским логотипомУкраина может купить казахские локомотивы с французским логотипом
Шевченко: Украина рассчитывает на $2,2 млрд от МВФ и $2,4 млрд от евробондовШевченко: Украина рассчитывает на $2,2 млрд от МВФ и $2,4 млрд от евробондов
Глава НБУ: Украина ожидает более $2 миллиардов от МВФ в этом годуГлава НБУ: Украина ожидает более $2 миллиардов от МВФ в этом году
Украина в 2020 году наторговала с миром на минус $1,7 миллиардаУкраина в 2020 году наторговала с миром на минус $1,7 миллиарда
Украина исчерпала 11 квот на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕСУкраина исчерпала 11 квот на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС
Правительство Дании выплатит фермерам $3 млрд за убитых из-за коронавируса норокПравительство Дании выплатит фермерам $3 млрд за убитых из-за коронавируса норок
Apple снова первый. Рейтинг самых дорогих брендов в миреApple снова первый. Рейтинг самых дорогих брендов в мире
Полиция открыла производство из-за попытки захвата спиртзавода в Винницкой областиПолиция открыла производство из-за попытки захвата спиртзавода в Винницкой области
Продажи бриллиантов перешли к резкому росту из-за отсутствия путешествийПродажи бриллиантов перешли к резкому росту из-за отсутствия путешествий
Последние новости
Подгружаем последние новости