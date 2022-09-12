Бомбардування ТЕС на півдні та сході: у Ахметова запропонували досвід ДТЕК з повернення світла на Київщині після деокупаціїї
"Маємо гігантський досвід по відновленню світла під час війни - так вийшло", інформує
Компанія "ДТЕК Мережі" хоче допомогти з ремонтами електромереж по всій території України, не лише в регіонах присутності. Про це
Ємченко зазначила, що група ДТЕК має неабиякий практичний досвід щодо ремонту розбомбленої інфраструктури.
"Ми маємо гігантський досвід по відновленню світла під час війни - так вийшло. Наші ремонтні бригади у найкоротші строки повернули світло на всій території Київщини, що постраждала від бойових дій", - зазначила вона.
"Вчора (11 вересня – ред.) після обстрілу ми якнайшвидше повернули світло жителям Дніпропетровщини. Прямо зараз (близько 10:00 12 вересня – ред.) мобільні ремонтні бригади ДТЕК роблять все можливе для відновлення енергопостачання на території Донецької області", - додала також Ємченко.
Нагадаємо, 11 вересня південь та схід України залишилися без світла внаслідок масованого ракетного обстрілу. Дві ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури - Харківську та Кременчуцьку ТЕС. Повністю виявилися знеструмлені Харківська та Донецька області, частково – Запорізька, Дніпропетровська, Сумська.
Удень 12 вересня внаслідок обстрілу російськими окупантами Харкова в місті знову зникли електропостачання, припинено подачу води та зупинено рух громадського транспорту.