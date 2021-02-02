Верховный Суд рассмотрел дело Тедиса против Антимонопольного комитета

Верховный суд рассмотрел дело по иску дистрибьютора сигарет Тедис против Антимонопольного комитета и отменил судебные решения предыдущих инстанций. Суд удовлетворил кассационную жалобу ООО «Тедис Украина» о признании недействительным решения Антимонопольного комитета Украины от 10.10.2019 «О нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и наложении штрафа».

Этим решением Антимонопольного комитета Украины было признано, что ООО «Тедис Украина» вместе с группой других предприятий - производителей сигарет совершил нарушение в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся ограничения доступа других субъектов хозяйствования на рынок первичной продажи производителями сигарет.

Верховный Суд не оценивал фактические обстоятельства дела, а проверил правильность правовых заключений предыдущих судебных инстанций.

Суд обратил внимание, что решение АМК от 10.10.2019 мотивировано преимущественно другим решением АМК и не содержит другой содержательной мотивации. Учитывая то, что юридическая квалификация действий ООО «Тедис Украина» не основывается на должным образом установленных обстоятельствах, Верховный Суд удовлетворил иск.

При этом Верховный суд в пресс-релизе отмечает, что признание недействительным решения Антимонопольного комитета Украины не лишает АМК права провести повторную проверку с соблюдением требований действующего законодательства.