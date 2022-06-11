Рубль против доллара: роSSийская валюта не реагирует на Путина и Центробанк, экспорт на грани себестоимости

Рубль продолжает укрепляться. Это основная тенденция на валютном рынке РоSSии. И это несмотря на решения Центробанка и президента РФ Владимира Путина, которые они напринимали в последнее время, чтобы сдержать рост валюты.

Так, реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам повысился в мае по сравнению с апрелем на 21,6%.

Как результат, также ЦБ принял решение снизить ключевую ставку до 9,50% годовых. Это уже четвертое снижение после 28 февраля, когда ключевая ставка взлетела до рекордных 20%. А в четверг Путин отменил норму об обязательной продаже экспортерами 50% валютной выручки.

К решительным действиям власть подтолкнула реакция рынка на укрепление рубля. В частности банки решили, что, как пишут росСМИ, населению теперь придется платить за хранение валюты. Эксперты считают, что банковские комиссии за ведение счетов в евро и долларах, а также отрицательные ставки по валютным депозитам очень скоро масштабируются на весь банковский сектор РФ .

Каким должен быть курс?

В обычных условиях (без санкций против страны) сильный рубль выгоден импортерам и потребителям. Выигрывает, прежде всего, бизнес, ориентированный на внутренний рынок (строительство, производство одежды и т.д). В плюсе и туристы, которые могут купить больше валюты и тратить ее за рубежом. Также сильный рубль помогает замедлить рост цен (инфляцию).

Но укрепление рубля сокращает доходы экспортеров (нефти, газа…, то есть основных налогоплательщиков страны) и федерального бюджета. А значит возможны проблемы с наполнением бюджета. Государство может начать экономить. Также укрепление рубля делает роSSийские товары дороже на зарубежных рынках и снижая их конкурентоспособность.

Плюс, ситуацию в экономики РФ сейчас "необычная". Внутренний рынок замер (население экономит деньги, продажи падают…). При этом экспортеры скоро будут работать на грани своей себестоимости. Изменить положение дел могли бы импортеры, резко нарастив импорт в страну, но есть санкции, которые мешают и количество их может увеличиться. Скорее всего, на следующей неделе пара доллар/рубль будет в диапазоне 55–60 рублей.