В январе план по добыче угля в Украине выполнен на 106%

В январе план по добыче угля в Украине выполнен на 106%

В январе 2021 года угледобывающие предприятия Украины всех форм собственности добыли 2,576 млн тонн угля, план выполнен на 106%. Как передает Укринформ, об этом сообщили в Профсоюзе работников угольной промышленности Украины со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Отмечается, что в Донецкой области предприятия угольной промышленности всех форм собственности в январе добыли 1,104 млн тонн угля. При этом добыча на государственных шахтах региона составила 192,9 тыс. тонн - на 21,2 тыс. тонн меньше плановой задачи.

На предприятиях Минэнергоугля Луганской области поднято на-гора 21,4 тыс. тонн угля. Плановая задача недовыполнена на почти 13,4 тыс. тонн.

Угольное объединение Днепропетровской области "ДТЭК Павлоградуголь" в январе 2021 года добыло 1,336 млн тонн угля. Плановая задача недовыполнена на 121,6 тыс. тонн.

Во Львовской области коллектив ГП "Львовуголь" добыл 112,8 тыс. тонн угля. Плановая задача перевыполнена на 12,4 тыс. тонн.

Госпредприятие "Волыньуголь" в январе добыло 1 380 тонн угля. Плановая задача выполнена на 13%.

Как сообщал Укринформ, НЭК "Укрэнерго" заявило, что, по состоянию на 18 января, на складах украинских ТЭС сложилась критическая ситуация с запасами угля. Запасы угля на ТЭС (всех марок) с начала ноября 2020 года уменьшились в 5,2 раза до 487,5 тыс. тонн, из них газового угля - в 7,5 раза до 283,6 тыс. тонн, антрацитового - на 44, 4% до 203,9 тыс. тонн.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 25 января приняла решение провести внеплановые невыездные проверки резервов топлива в 5 компаниях теплоэнерго.

МинПром по материалам Укринформ

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Днепровский меткомбинат получит нового владельцаДнепровский меткомбинат получит нового владельца
ДТЭК Киевские электросети направит 645 млн грн на развитие инфраструктурыДТЭК Киевские электросети направит 645 млн грн на развитие инфраструктуры
Индекс Nikkei испытал самое резкое за полгода падениеИндекс Nikkei испытал самое резкое за полгода падение
Тарута заявил, что роSSийский ВЭБ банкротит ИСДТарута заявил, что роSSийский ВЭБ банкротит ИСД
Трудовые мигранты в Украине смогут получить до 150 тыс. гривен на собственное дело, - ШмыгальТрудовые мигранты в Украине смогут получить до 150 тыс. гривен на собственное дело, - Шмыгаль
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине $49 миллиардов иностранного капитала. Где основная частьВ Украине $49 миллиардов иностранного капитала. Где основная часть
В январе металлурги сохранили объемы стальной выплавкиВ январе металлурги сохранили объемы стальной выплавки
Услуги нотариусов в Украине могут подорожать в 100 раз - ГетманцевУслуги нотариусов в Украине могут подорожать в 100 раз - Гетманцев
Приток инвестиций на развивающиеся рынки составил $53,5 миллиарда в январеПриток инвестиций на развивающиеся рынки составил $53,5 миллиарда в январе
Глава налогового комитета: Средняя зарплата в Украине может сравниться с польской через 30-40 летГлава налогового комитета: Средняя зарплата в Украине может сравниться с польской через 30-40 лет
Госказначейство: доходы госбюджета выросли в январе на 29,6%, остаток средств на ЕКС — в 2,3 разаГосказначейство: доходы госбюджета выросли в январе на 29,6%, остаток средств на ЕКС — в 2,3 раза
Запасы угля на украинских ТЭС в два раза ниже нормыЗапасы угля на украинских ТЭС в два раза ниже нормы
Хлеб в Украине подорожает на 20%Хлеб в Украине подорожает на 20%
IKEA в понедельник откроет первый магазин в УкраинеIKEA в понедельник откроет первый магазин в Украине
В Украине подорожали все виды топливаВ Украине подорожали все виды топлива
Последние новости
Подгружаем последние новости