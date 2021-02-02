В январе план по добыче угля в Украине выполнен на 106%

В январе 2021 года угледобывающие предприятия Украины всех форм собственности добыли 2,576 млн тонн угля, план выполнен на 106%. Как передает Укринформ, об этом сообщили в Профсоюзе работников угольной промышленности Украины со ссылкой на Министерство энергетики Украины.



Отмечается, что в Донецкой области предприятия угольной промышленности всех форм собственности в январе добыли 1,104 млн тонн угля. При этом добыча на государственных шахтах региона составила 192,9 тыс. тонн - на 21,2 тыс. тонн меньше плановой задачи.



На предприятиях Минэнергоугля Луганской области поднято на-гора 21,4 тыс. тонн угля. Плановая задача недовыполнена на почти 13,4 тыс. тонн.



Угольное объединение Днепропетровской области "ДТЭК Павлоградуголь" в январе 2021 года добыло 1,336 млн тонн угля. Плановая задача недовыполнена на 121,6 тыс. тонн.



Во Львовской области коллектив ГП "Львовуголь" добыл 112,8 тыс. тонн угля. Плановая задача перевыполнена на 12,4 тыс. тонн.



Госпредприятие "Волыньуголь" в январе добыло 1 380 тонн угля. Плановая задача выполнена на 13%.



Как сообщал Укринформ, НЭК "Укрэнерго" заявило, что, по состоянию на 18 января, на складах украинских ТЭС сложилась критическая ситуация с запасами угля. Запасы угля на ТЭС (всех марок) с начала ноября 2020 года уменьшились в 5,2 раза до 487,5 тыс. тонн, из них газового угля - в 7,5 раза до 283,6 тыс. тонн, антрацитового - на 44, 4% до 203,9 тыс. тонн.



Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 25 января приняла решение провести внеплановые невыездные проверки резервов топлива в 5 компаниях теплоэнерго.



