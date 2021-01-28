Индекс Nikkei испытал самое резкое за полгода падение

Японские акции показали максимальное за шесть месяцев дневное снижение в четверг вслед за падением Уолл-стрит, во главе с бумагами технологических компаний. Об этом пишет РБК.

Фото: glavinvestor.ru

Торги на бирже

Индекс Nikkei снизился на 1,53% до 28197,42 пункта, максимально с 31 июля. Более широкий индекс Topix снизился на 1,14%, до 1838,85 пункта.

С начала месяца Nikkei прибавил 2,74%.

«Сегодня рынок отслеживает фондовые рынки США . Рост индекса волатильности акций также побуждает инвесторов продавать акции», — сказал Йошихиро Такешиге из Asahi Life Asset Management.

Причина падения

Рост числа случаев коронавируса и сбои в кампании вакцинации в мире усилили беспокойство инвесторов, в результате чего индекс волатильности рынка CBOE за ночь поднялся до пика с 30 октября.

Акции производителей микросхем Renesas Electronics снизились на 5,85%, Advantest — на 4,3%, а Sumco — на 4,47%.

Акции тяжеловесов Nikkei также снизились: бумаги SoftBank Group упали на 3,6%, Tokyo Electron — на 4,62%, а Fast Retailing — на 0,24%.

С другой стороны, бумаги транспортных и розничных компаний, которые в значительной степени распродавались во время пандемии, в четверг росли.

Акции ANA Holdings, Japan Airlines и East Japan Railway подорожали на 2,71,65%.

Что такое Индекс Nikkei

Индекс Nikkei, также известный как Nikkei 225, является наиболее узнаваемым индексом фондового рынка Японии. В него входят 225 крупнейших компаний Японии, которые котируются на Токийской фондовой бирже. Индекс Nikkei считается важной мерой японского фондового рынка и показателей экономики Японии.

Компании, включенные в индекс Nikkei, включают Sony Corporation, Canon Inc., Nissan Motor Corporation, Mazda Motor Corporation и Panasonic Corporation. Индекс включает в себя компании из 36 различных отраслей.

В отличие от других индексов, акции которых упорядочены по рыночной капитализации, составляющие акции в индексе Nikkei перечислены по цене акций. Цены на акции выражены в японских иенах, а их компоненты пересматриваются один раз в год в сентябре.

Nikkei по сравнению с TOPIX

Другим важным индексом, который отслеживает Токийскую фондовую биржу, является Индекс цен на акции Токио, также известный как TOPIX. Как упоминалось ранее, индекс Nikkei ранжирует акции по цене и отслеживает 225 ведущих компаний, котирующихся на Токийской фондовой бирже.

В отличие от этого, TOPIX ранжирует акции по скорректированной рыночной капитализации в свободном обращении. TOPIX также отслеживает все отечественные компании, перечисленные в Первом разделе Токийской фондовой биржи.