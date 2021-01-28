Египет хочет модернизировать единственный алюминиевый завод

Как сообщил египетский министр государственных предприятий Хишам Тауфик, правительство страны намерено запустить проект модернизации единственного национального производителя алюминия Egypt Aluminium (Egyptalum, EGAL).



Введенное в строй в 1975 г. предприятие имеет проектную мощность 320 тыс. т в год. Еще в конце 2019 г. было выдвинуто предложение его модернизации и расширении производительности до 570 тыс. т в год. Но из-за эпидемии коронавируса проект так и не стартовал.



Теперь правительство Египта намерено вернуться к этому вопросу. По словам министра, технико-экономическое обоснование проекта готовит американская компания Bechtel. Она должна завершить его в середине текущего года.



Прошедший финансовый год Egyptalum закончил с чистым убытком в 63,3 млн долл., хотя по итогам 2018/2019 ф.г. получил около 36,4 млн долл. прибыли.



Модернизацию планируется провести в два этапа. Проект предусматривает замену устаревших производственных линий, что даст возможность сократить расходы на электроэнергию, а также поставить одну новую. По словам Х.Тауфика, шесть иностранных компаний проявили интерес к участию в тендере на поставку основного оборудования.



