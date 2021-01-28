Египет хочет модернизировать единственный алюминиевый завод

Египет хочет модернизировать единственный алюминиевый завод

Как сообщил египетский министр государственных предприятий Хишам Тауфик, правительство страны намерено запустить проект модернизации единственного национального производителя алюминия Egypt Aluminium (Egyptalum, EGAL).

Введенное в строй в 1975 г. предприятие имеет проектную мощность 320 тыс. т в год. Еще в конце 2019 г. было выдвинуто предложение его модернизации и расширении производительности до 570 тыс. т в год. Но из-за эпидемии коронавируса проект так и не стартовал.

Теперь правительство Египта намерено вернуться к этому вопросу. По словам министра, технико-экономическое обоснование проекта готовит американская компания Bechtel. Она должна завершить его в середине текущего года.

Прошедший финансовый год Egyptalum закончил с чистым убытком в 63,3 млн долл., хотя по итогам 2018/2019 ф.г. получил около 36,4 млн долл. прибыли.

Модернизацию планируется провести в два этапа. Проект предусматривает замену устаревших производственных линий, что даст возможность сократить расходы на электроэнергию, а также поставить одну новую. По словам Х.Тауфика, шесть иностранных компаний проявили интерес к участию в тендере на поставку основного оборудования.

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