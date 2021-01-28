В 2020 году США сократили импорт стали на 21,2%

В течение декабря 2020 года стальной импорт в США составил 1,494 млн. тонн. На долю готового проката в данном объёме пришлось 1,34 млн. тонн. Рост показателей в годовом соотношении — 9% и 13,5% соответственно, сообщает пресс-служба American Iron and Steel Institute (AISI).



За январь-декабрь 2020 года на территорию США было ввезено 22,019 млн. тонн продукции зарубежных металлургических предприятий, что ниже итога 2019 года на 21,2%. Поставки готового проката составили 16,139 млн. тонн, сокращение объёмов в годовом соотношении — 23,3%.



Ведущими странами-экспортёрами по результатам 2020 года для США стали Южная Корея, Япония, Германия, Тайвань и Турция.