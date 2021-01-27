Прибыль Приватбанка в 2020 году снизилась до 25,3 миллиарда

Приватбанк по предварительным результатам работы в 2020 году получил 25,3 млрд грн прибыли, что на 7,3 млрд грн меньше, чем годом ранее. Об этом заявила и.о. председателя правления банка Анна Самарина во время подведения итогов работы банка в 2020 году.

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Основные показатели

Резервы банка

По итогам года банком сформированы резервы 10,2 млрд грн на покрытие возможных рисков вследствие пандемии covid-19 и юридических рисков, что повлияло на показатели чистой прибыли.

Активное развитие системы цифровых услуг сети #cashless позволило Приватбанку в 2020 году в условиях снижения темпов деловой активности увеличить чистый комиссионный доход на 3% — до 18,8 млрд грн.

Чистый процентный доход увеличился на 10% за счет удешевления ресурсов. Денежные средства на текущих счетах опережали рост срочных депозитов.

Чистый кредитный портфель банка сократился на 8% до 55,0 млрд грн в результате приостановления увеличения кредитных лимитов на период карантина и более консервативных требований к заемщикам.

Всего с обслуживания клиентов и банковских операций 2020 года банк получил 27,2 млрд грн прибыли.

Как изменился инвестиционный портфель банка

Инвестиционный портфель Приватбанка по итогам года, включает, наряду с другими ценными бумагами, ОВГЗ, стоимость которых при погашении зависит от ожидаемого курса доллара США к гривне.

В период нестабильности на рынке этот показатель увеличил оценку ОВГЗ и обеспечил 15,8 млрд грн разовых доходов банка. В то же время, это компенсировало потери от курсовых колебаний в сумме 7,5 млрд грн. Эти убытки являются результатом рисковой политики управления активами и обязательствами до национализации, в результате которой стоимость обязательств в долларах США значительно превышает стоимость соответствующих активов. После национализации Приватбанк ввел четкую последовательную политику управления активами и обязательствами.

Расходы банка

В 2020 году административные и операционные расходы Приватбанка выросли на 19%, в том числе расходы на оплату труда персонала выросли на 12% и составили 15,7 млрд грн.

Доверие клиентов

Доверие клиентов к государственному Приватбанку растет ежегодно. Так объемы средств клиентов в Приватбанка по состоянию на конец 2020 по сравнению с показателями прошлого года выросли на 29% до 309,5 млрд грн.

Количество клиентов физических лиц Приватбанка по итогам года выросла на 1,2 млн, клиентская база предпринимателей увеличилось на рекордные 122 тысяч.