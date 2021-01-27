Госдолг Украины в декабре вырос на 7,15% в долларах и на 6,41% в гривне — Минфин

Совокупный государственный долг Украины за декабрь 2020 года вырос на 7,15% в долларах США — до $90,26 млрд и на 6,41% в гривне — до 2?551,94 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов.

Госдолг Украины в декабре вырос на 7,15% в долларах и на 6,41% в гривне — Минфин
Фото: delo.ua

За 2020 год совокупный госдолг Украины вырос на 6,98% в долларовом эквиваленте и на 19,16% в гривневом.

Данные Министерства финансов

Прямой госдолг в декабре этого года в долларовом выражении вырос на 7,86% - до $79,9 млрд, в гривневом — на 7,12%, до 2,23 млрд грн. В том числе государственный и гарантированный государством внешний долг составлял 1?518,93 млрд грн, или $53,72 млрд; государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1?033,00 млрд грн, или $36,53 млрд.

Гарантированный государством долг в декабре 2020 года увеличился на 1,87% - до $10,35 млрд, в гривне — на 1,21%, до 292,7 млрд грн. В том числе: гарантированный государством внешний долг составлял 260,41 млрд грн, или $9,21 млрд; гарантированный государством внутренний долг — 32,29 млрд грн, или $1,14 млрд.

Государственный внешний долг составлял 1?258,52 млрд грн, или $44,51 млрд.

Государственный внутренний долг был равен 1?000,71 млрд грн, или $35,39 млрд.

Доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга по итогам октября снизилась до 36,16%, в СПЗ — до 14,21%, в японской иене — до 0,64%, тогда как в евро — выросла до 13,94%, в гривне — до 35,05%.

Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, в декабре составил 28,27 грн/$ по сравнению с 28,47 грн/$ в ноябре и 23,69 грн/$ на начало 2020 года.

Справочно

Объем государственного и гарантированного государством долга рассчитывается в денежной форме как непогашенная номинальная стоимость долговых обязательств в валюте кредита (займа). Состояние государственного и гарантированного государством долга определяется в гривнах и долларах США по курсу Национального банка Украины на последний день отчетного периода и включает операции по сей день.

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