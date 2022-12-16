Гривневі вклади фізосіб у банках збільшились на 37% — НБУ

З початку повномасштабної війни гривневі вклади фізичних осіб у банках збільшилися на 37%, бізнесу — на 11%. Про це сказав заступник голови Ради Національного банку Василь Фурман під час брифінгу «Стабільність банківської системи на 10-му місяці війни», повідомляє Укрінформ.

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«Гривневі вклади населення від початку бойових дій зросли майже на 37%, а бізнесу на 11%», — сказав Фурман.

Він підкреслив, що довіра вкладників до банків за час війни тільки зросла.