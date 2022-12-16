Гривневі вклади фізосіб у банках збільшились на 37% — НБУ

З початку повномасштабної війни гривневі вклади фізичних осіб у банках збільшилися на 37%, бізнесу — на 11%. Про це сказав заступник голови Ради Національного банку Василь Фурман під час брифінгу «Стабільність банківської системи на 10-му місяці війни», повідомляє Укрінформ.

Гривневі вклади фізосіб у банках збільшились на 37% — НБУ
Фото: censor.net

Деталі

«Гривневі вклади населення від початку бойових дій зросли майже на 37%, а бізнесу на 11%», — сказав Фурман.

Він підкреслив, що довіра вкладників до банків за час війни тільки зросла.





Интересные новости
У Binance заявили про повернення депозитів після великого відтокуУ Binance заявили про повернення депозитів після великого відтоку
Сільпо відкриє "пункти незламності" у своїх супермаркетахСільпо відкриє "пункти незламності" у своїх супермаркетах
Туреччина введе податок на проживання для туристів. Що відомоТуреччина введе податок на проживання для туристів. Що відомо
У Мінреінтеграції назвали кількість українських компаній, які працюють у ПольщіУ Мінреінтеграції назвали кількість українських компаній, які працюють у Польщі
Франція надала Україні новий кредит у розмірі 100 мільйонів євроФранція надала Україні новий кредит у розмірі 100 мільйонів євро
Блок рекламы


Похожие новости
Для підтримки кредитування в Україні ЄБРР надає гарантію на 50 млн євро: хто зможе взяти кредит та в яких банкахДля підтримки кредитування в Україні ЄБРР надає гарантію на 50 млн євро: хто зможе взяти кредит та в яких банках
Долар та євро за вихідні подешевшали: скільки коштує валюта в обмінниках та банках 21 листопадаДолар та євро за вихідні подешевшали: скільки коштує валюта в обмінниках та банках 21 листопада
Банківські вклади: як в Україні відшкодовуються депозити Росії та її громадянБанківські вклади: як в Україні відшкодовуються депозити Росії та її громадян
НБУ разом із держбанками придумали, як захистити гривневі заощадження населення від інфляціїНБУ разом із держбанками придумали, як захистити гривневі заощадження населення від інфляції
Долар опустився нижче за 41 гривню: курс валюти в банках та обмінниках 4 жовтняДолар опустився нижче за 41 гривню: курс валюти в банках та обмінниках 4 жовтня
Долар та євро продовжують падіння: курс валют в українських банкахДолар та євро продовжують падіння: курс валют в українських банках
Українські біженці обміняли у польських банках 730 мільйонів гривень на злотіУкраїнські біженці обміняли у польських банках 730 мільйонів гривень на злоті
Долар в Україні перевищив позначку в 42 грн: скільки коштує валюта в обмінниках і банках 19 вересняДолар в Україні перевищив позначку в 42 грн: скільки коштує валюта в обмінниках і банках 19 вересня
В банках дефіцит готівки: що буде з курсом валют на вихіднихВ банках дефіцит готівки: що буде з курсом валют на вихідних
Нестача валюти в банках: Нацбанк провів перший обмін безготівкового долара на готівкуНестача валюти в банках: Нацбанк провів перший обмін безготівкового долара на готівку
Последние новости
Подгружаем последние новости