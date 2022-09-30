НБУ забороняє Р2Р-перекази з гривневих карток на іноземні рахунки
Однак залишиться можливість швидких переказів з валютних карток українців, інформує
Національний банк України заявив, що з 5 жовтня повертає заборону на Р2Р-перекази з гривневих платіжних карток українських банків на картки іноземних банків.
В НБУ
«Зважаючи на це, такий крок сприятиме захисту міжнародних резервів України, які є важливими, зокрема, для безперебійної роботи економіки та для здійснення оборонних закупівель», - аргументували своє рішення в НБУ.
При цьому українці й надалі матимуть змогу переказувати кошти за кордон для оплати навчання (на рахунки навчальних закладів), лікування, транспортування хворих, витрат, пов’язаних зі смертю, а також для сплати аліментів.