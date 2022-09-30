НБУ забороняє Р2Р-перекази з гривневих карток на іноземні рахунки

Національний банк України заявив, що з 5 жовтня повертає заборону на Р2Р-перекази з гривневих платіжних карток українських банків на картки іноземних банків.

В НБУ зазначають , що хоча дозвіл на Р2Р-перекази за кордон із гривневих платіжних карток, який був ухвалений у квітні 2022 року, дав змогу українцям підтримати один одного під час вимушеної міграції, зараз роль такого інструмента для підтримання громадян за кордоном зменшується. При цьому зростають ризики, що ця система використовуватиметься для обходу обмежень на купівлю валюти.

«Зважаючи на це, такий крок сприятиме захисту міжнародних резервів України, які є важливими, зокрема, для безперебійної роботи економіки та для здійснення оборонних закупівель», - аргументували своє рішення в НБУ.

При цьому українці й надалі матимуть змогу переказувати кошти за кордон для оплати навчання (на рахунки навчальних закладів), лікування, транспортування хворих, витрат, пов’язаних зі смертю, а також для сплати аліментів.