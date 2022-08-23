Ощадбанк видає клієнтам виведені з обігу 500-гривневі купюри: стали відомі деталі

В Україні потрапили до грошового обігу 500-гривневі купюри, які були виведені з обігу. Належать вони нібито Ощадбанку, оскільки купюри з'явилися саме у терміналах та банкоматах цієї фінустанови. Керівництво банку прокоментувало масові звернення громадян щодо цих купюр.

В Ощадбанку розповіли, що купюри прийшли із тимчасово окупованих територій, зокрема Херсонської області. Але те, що вони належать їм, спростували.

У банку наголосили, що на непідконтрольних територіях працювало багато банківських установ, тому відстежити, з якої з тимчасово непідконтрольних областей та зі сховища якого саме банку походять пошкоджені купюри, практично неможливо.

При загрозі захоплення сховища окупантами співробітники "Ощадбанку" в установленому порядку роблять механічне пошкодження купюр. Відповідно всі гроші залишаються поміченими, і їх легко відрізнити від цілих купюр. Те саме роблять і інші банки.

Помічені 500-гривневі купюри, що вийшли з обороту, вже виявлені в Одесі, Києві та на заході України. Як їх вилучатимуть з обігу, поки не повідомляють.

Раніше повідомлялося, як працюватимуть ПриватБанк, Ощадбанк, monobank та інші українські банки у День Незалежності.