Цены на золото выросли благодаря слабому доллару

Цены на золото укрепились в понедельник, так как доллар оставался под давлением, а инвесторы искали признаки прогресса в согласовании новых стимулов в США. Об этом пишет investing.com.

Цены на золото выросли благодаря слабому доллару

Что с ценами на золото

Спотовая цена на золото выросла на 0,54% до $1.862,61? за тройскую унцию к 14:17.

«Очевидно, что экономика достаточно хрупкая, поэтому у фискальных и монетарных стимулов много поддержки, и как таковой доллар остается относительно слабым, что может поддержать золото», — сказал независимый аналитик Росс Норман.

«Рынок ищет катализатор — мы можем получить его и на этой неделе — у нас в среду заседание FOMC (комитет ФРС по операциям на открытом рынке), и есть определенные ожидания, что процентные ставки останутся на прежнем уровне».

Двухдневное заседание ФРС США начнется во вторник.

Избранный президент Джо Байден на прошлой неделе представил проект мер стимулирования пострадавшей от пандемии коронавируса экономики США объемом $1,9 триллиона.

Индекс доллара к корзине основных валют оставался вблизи недельных минимумов, делая золото дешевле для держателей других валют.

Палладий подорожал на 0,55% до $2.366,04?? за унцию, серебро прибавило 0,91% до $25,63? за унцию. Цена на платину увеличилась на 1,14% до $1.111,04.

Какие факторы способствуют росту стоимости золота:

  • Чрезмерное накачивание крупнейших экономик деньгами;

  • Повторные волны эпидемии и появления новых штаммов «коронавируса»;

  • Медленное восстановление торговли из-за торговых споров;

  • Восстановление экономики Китая, как одного из крупнейших потребителей золота.

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