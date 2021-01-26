У правительства пока нет расчетов по увеличению расходов на субсидии

На сегодня для выплат субсидий в госбюджете предусмотрено 36,6 млрд грн.

У правительства пока нет расчетов по увеличению расходов на субсидии
Фото: kmu.gov.ua

У правительства Украины еще нет точных расчетов относительно возможного увеличения расходов на субсидии из-за увеличения цен на газ, электроэнергию и услуги поставки тепла и горячей воды.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире канала ICTV.

"На сегодняшний день такие расчеты четкие в правительстве отсутствуют", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что изменения в бюджет для увеличения расходов на субсидии можно будет провести после первого полугодия в случае необходимости.

"Конечно, если смотреть из расчета, что субсидии надо ежемесячно платить так, как в январе, возможно, нам придется увеличивать эту сумму. Давайте проживем первое полугодие и по его итогам совместно обсчитаем, какую сумму надо добавлять в эту графу бюджета", - сказал премьер.

На сегодня для выплат субсидий в госбюджете предусмотрено 36,6 млрд грн.

Напомним, Кабинет министров на заседании 18 января до конца карантина или отопительного сезона 31 марта утвердил граничную цену на газ на уровне 6,99 гривень за кубометр.

В то же время правительство не внесло предприятия теплокоммунэнерго к постановлению о введении предельной цены газа.

НАК "Нафтогаз Украины" временно отложил публикацию январской цены на природный газ для производителей тепловой энергии в рамках специальных обязательств (ПСО) до завершения текущих переговоров между государственными органами, Ассоциацией городов Украины, представителями производителей тепла и НАК.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 №867 НАК должен обнародовать цену после 22 января, исходя из цен газа в период с 1 по 22 января.

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