"В рахунках не ті куби, що в показниках": в Нафтогазі відповіли на серйозні претензії

газ, плита

В газопостачальній компанії «Нафтогаз України» відреагували на скарги щодо цифр в платіжках, і не тільки.

Як пише Politeka.net, одна зі споживачок поскаржилась, що рахунки приходять не так швидко, як хотілося б, крім того, виникають питання до їхнього змісту:

«Рівненщина. Рахунки "приходять" 28- 29 числа. Про що мова? В рахунках зовсім не ті куби, що передані по показниках. Повний дебілізм!», - повідомила жінка.

У «Нафтогазі» відреагували на претензії. В компанії повідомили, як перевірити нарахування.

«Для перевірки нарахувань напишіть, будь ласка, нам в особисті повідомлення у месенджері. Там вкажіть Ваш номер особового рахунку, ПІБ його власника та вкажіть, з чим саме Ви не згодні», - йдеться у відповідді.

Також в «Нафтогазі» зазначили, що паперові рахунки Укрпоштою надсилаються після 20-го числа кожного місяця.

Однако, за допомогою онлайн-сервісів, отримати рахунок можна раніше. Так, у «Нафтогазі» запевнили, що вже мільйон українців вже відмовилися від паперового рахунка, а з січня 202го року це можна зробити у три кліки в чатботах GASUA.

Ще одна споживачка дивується, чому платіжки надсилаються після 20-го, а платити змушують до 20-го: «Де логіка?».

«Всі розрахунки будуть відображатися в Вашому особистому кабінеті після 12-го числа кожного місяця. І якщо Ви заплатите до 15 числа, то отримаєте знижку 1% на оплату тарифа на наступний місяць. Оплату необхідно проводити до 25 числа поточного місяця, за попередній», - відповіли на скаргу в «Нафтогазі».


Катерина Петренко, politeka.net





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