Ембарго на нафтопродукти з РФ: як відповіли у Кремлі і що буде зі світовим ринком
З сьогоднішнього дня почало діяти майже повне ембарго на російський нафтовий експорт, інформує
Захід із цієї неділі, 5 лютого, перестав купувати нафтопродукти (дизпаливо тощо). Тобто фактично ввів майже повне ембарго на російський нафтовий експорт, який донедавна був основним джерелом доходів Кремля. Про це
З нафтового ембарго було зроблено виняток для постачання трубопроводом "Дружба" - ЄС заборонив лише морський імпорт. Але головний виняток стосується як нафтового, так і нафтопродуктового ембарго, це - стеля цін.
За оцінками IEA, через ембарго Кремль недорахується близько 1 трлн доларів експортних доходів до 2030 року, а частка Росії на світовому енергетичному ринку скоротиться до 13% із 20%. Втрачені для Кремля ринки займуть США та країни Близького Сходу.
Дизпаливо
Загалом на Росію припадає 15% світового ринку дизпалива, і 80% донедавна вона постачала до Європи, за даними Goldman Sachs. До війни половину всього дизпалива Європа імпортувала з Росії, випливає зі статистики S&P Global. Тому відмова Європи купувати продукт у Росії призведе до перерозподілу потоків на світовому ринку, що може спровокувати зростання цін та перебої.
Як тільки накопичені запаси в Європі вичерпаються, їй доведеться замінити 500-700 тисяч барелів на добу. Усі альтернативи за океаном, а транспортування зі США, Індії чи країн Близького Сходу коштуватиме дорожче, ніж із сусідньої Росії.
«Росії ж перенаправити нафтопродукти буде складніше, ніж нафта, через дефіцит танкерів. До того ж, якщо Індія та Китай з радістю купують нафту зі знижкою, то нафтопродукти вони самі виробляють у достатку», - йдеться у матеріалі.
Реакція РФ
За оцінками фінського дослідницького центру CREA, Росія вже втрачає близько 160 млн. євро на день від нафтового ембарго і стелі, а після набуття чинності ембарго на нафтопродукти сума щоденних втрат зросте ще на 120 млн. євро.
Хоча у Кремлі називають ці розрахунки фантазією. У відповідь Путін підписав указ про контрзаходи.
Як зазначила Тетяна Митрова з американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), указ дивний.
"Він просто забороняє згадувати про стелю в контрактах. Але ЄС і не вимагає включати згадку про стелю в контракти. Тому мені цей документ здається досить безглуздим, - сказала вона. - І друга дивина цього указу: контрзаходи вводяться лише на п'ять місяців".