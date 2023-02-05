Ембарго на нафтопродукти з РФ: як відповіли у Кремлі і що буде зі світовим ринком

Захід із цієї неділі, 5 лютого, перестав купувати нафтопродукти (дизпаливо тощо). Тобто фактично ввів майже повне ембарго на російський нафтовий експорт, який донедавна був основним джерелом доходів Кремля. Про це пише російська служба BBC.

З нафтового ембарго було зроблено виняток для постачання трубопроводом "Дружба" - ЄС заборонив лише морський імпорт. Але головний виняток стосується як нафтового, так і нафтопродуктового ембарго, це - стеля цін.

За оцінками IEA, через ембарго Кремль недорахується близько 1 трлн доларів експортних доходів до 2030 року, а частка Росії на світовому енергетичному ринку скоротиться до 13% із 20%. Втрачені для Кремля ринки займуть США та країни Близького Сходу.

Дизпаливо

Загалом на Росію припадає 15% світового ринку дизпалива, і 80% донедавна вона постачала до Європи, за даними Goldman Sachs. До війни половину всього дизпалива Європа імпортувала з Росії, випливає зі статистики S&P Global. Тому відмова Європи купувати продукт у Росії призведе до перерозподілу потоків на світовому ринку, що може спровокувати зростання цін та перебої.

Як тільки накопичені запаси в Європі вичерпаються, їй доведеться замінити 500-700 тисяч барелів на добу. Усі альтернативи за океаном, а транспортування зі США , Індії чи країн Близького Сходу коштуватиме дорожче, ніж із сусідньої Росії.

«Росії ж перенаправити нафтопродукти буде складніше, ніж нафта, через дефіцит танкерів. До того ж, якщо Індія та Китай з радістю купують нафту зі знижкою, то нафтопродукти вони самі виробляють у достатку», - йдеться у матеріалі.

Реакція РФ

За оцінками фінського дослідницького центру CREA, Росія вже втрачає близько 160 млн. євро на день від нафтового ембарго і стелі, а після набуття чинності ембарго на нафтопродукти сума щоденних втрат зросте ще на 120 млн. євро.

Хоча у Кремлі називають ці розрахунки фантазією. У відповідь Путін підписав указ про контрзаходи.

Як зазначила Тетяна Митрова з американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), указ дивний.

"Він просто забороняє згадувати про стелю в контрактах. Але ЄС і не вимагає включати згадку про стелю в контракти. Тому мені цей документ здається досить безглуздим, - сказала вона. - І друга дивина цього указу: контрзаходи вводяться лише на п'ять місяців".