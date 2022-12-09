Нацбанк вдарить по поточних рахунках населення

Національний банк вирішив підвищити нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками в гривні та в іноземній валюті на 5 в. п. Про це під час монетарного брифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Нацбанк вдарить по поточних рахунках населення

Як зазначає Пишний, профіцит ліквідності в банківській системі наприкінці року сягнув рекордних значень, що сповільнює монетарну трансмісію від червневого підвищення ключової ставки.

«Зокрема, темпи зростання банківських ставок за гривневими вкладами не відповідали очікуванням з огляду на збереження значної різниці між вартістю банківських зобов’язань та дохідністю активів», — зазначив голова НБУ.

Так, умовах підвищених інфляційних і курсових очікувань нестача привабливих інструментів для гривневих заощаджень населення посилює чутливість фінансової системи до ситуативних чинників.

«Це створює ризики для макрофінансової стабільності, а отже, така ситуація вимагає додаткових кроків НБУ зі стерилізації надлишкової гривневої маси. Ураховуючи це, НБУ підвищує нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками в гривні та в іноземній валюті на 5 в. п», — зазначив Пишний.

Водночас НБУ дасть змогу банкам покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП.

Перелік відповідних цінних паперів, що включатимуться у покриття обов'язкових резервів, визначатиметься окремим рішенням Національного банку на основі пропозицій Міністерства фінансів.

З огляду на діючий порядок банки почнуть формувати обов'язкові резерви в новому обсязі з урахуванням можливості їх часткового покриття ОВДП з 11 січня 2023 року.

Що це дасть

Такий механізм стимулюватиме банки до розширення портфеля внутрішніх державних облігацій, що зменшить ризик повернення до емісійного фінансування дефіциту бюджету в наступному році.

Після оцінки дієвості запроваджених заходів та динаміки ліквідності банківської системи Національний банк розгляне доцільність додаткового підвищення нормативів обов’язкового резервування.





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