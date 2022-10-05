У «Нафтогазі» розповіли, чому у платіжках за газ немає показників лічильників

У компанії додали, що й надалі надсилатимуть платіжки без показників, інформує ZN.ua.

Газопостачальна компанія «Нафтогаз» має намір і надалі надсилати клієнтам паперові платіжки, у яких відсутні показання лічильників. Про це пише "Хвиля" з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

Зазначається, що до «Нафтогазу» звернулася клієнтка компанії, яка обурюється, що у паперових квитанціях немає показників лічильника, а є лише загальний обсяг споживання та сума, яку потрібно заплатити: «Не розумію, чому «Нафтогаз» не реагує на звернення споживачів і не вказує показники газу. Чому народ має витрачати свій час і ходити Облгазами? Може час навести лад у таких дріб'язкових питаннях».

У «Нафтогазі» ж відповіли, що, по-перше, розуміють те, що деяким клієнтам перехід від паперових рахунків до електронних дається складніше, ніж іншим: «Паперові рахунки продовжать надходити, як і раніше, після 20 числа кожного місяця, якщо клієнт обрав друкований формат отримання рахунків».

По-друге, нагадали про те, що приймають показники лічильників газу оператори ГРС (облгази). Ці компанії відповідають за облік та нарахування обсягів газу, надання послуг із транспортування блакитного палива, обслуговування газових мереж та обладнання.

«Тому у паперових рахунках від нашої компанії вказується лише отриманий від оператора ГРС обсяг газу, показники лічильника зберігаються безпосередньо в оператора ГРС», — зазначили у «Нафтогазі».


Олена Середа, ZN.ua





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