Росія збільшила транзит газу через Україну до минулорічних показників

"Газпром", якого до війни називали російським монополістом, у середу, 22 лютого, збільшив транзит газу до Європи через Україну через газовимірювальну станцію "Суджа" на 4% – до 42,1 млн куб. м. Про це повідомляють росЗМІ.

Тобто обсяги постачання газу, які різко впали на початку 2023 року, повернулися до торішніх показників.

Напередодні заявка на транзит була на рівні близько 40,3 млн куб. м.

У середині січня прокачування газу через Україну впало на 40% приблизно до 24 млн куб. м на добу, хоча з травня минулого року воно трималося на рівні 40-43 млн куб. м.

Обсяги транзиту газу все одно залишаються набагато меншими від заброньованої потужності – 109,6 млн куб. м на добу. Довгостроковий контракт, укладений на 2020-2024 роки на умовах "качай або плати", передбачає, що Росія повинна оплачувати весь заброньований обсяг – у 2023 році це 40 млрд куб. м.