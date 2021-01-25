IFC предоставит "Укргазбанку" 30 млн евро займа

Международная финансовая корпорация (IFC) предоставит АБ "Укргазбанк" заем на общую сумму 30 млн евро с возможностью последующей конвертации в уставный капитал.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время выступления на церемонии подписания соответствующего меморандума между Министерством финансов Украины, IFC и "Укргазбанком", сообщает Укринформ.

По словам главы государства, подписание меморандума является не только первым мощным реализованным шагом, приближающим Украину к стратегической цели по сокращению государственной доли в банковском секторе Украины, но и подтверждением эффективности проведенных в последние годы реформ в этой сфере.

"Это будет способствовать ускорению достижения европейских стандартов на финансовых рынках, росту украинской экономики, обеспечению макрофинансовой стабильности и улучшению благосостояния населения Украины", - заверил Владимир Зеленский.

Ранее первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова сообщила, что в начале 2021 года состоится закрытие сделки с Международной финансовой корпорацией (IFC) по вхождению в капитал государственного "Укргазбанка".

По ее словам, это знаковое событие для банковского рынка Украины. Во-первых, такие стратегические инвесторы в последний раз входили в наши банки в конце 2015 года, когда ЕБРР стал акционером "Райффайзен Банка Аваль". Во-вторых, государство благодаря соглашению с IFC докажет задекларированное намерение - уменьшить свою роль в банковском секторе.

Еще в конце 2017 года Минфин, "Укргазбанк" и Международная финансовая корпорация подписали меморандум по привлечению инвестиций IFC и консалтинговых услуг для развития банка и повышения его инвестиционной привлекательности. Сначала планировалось, что Корпорация станет финансовым соинвестором АБ "Укргазбанк" еще до конца 2018 года. Впоследствии в Министерстве финансов заявили, что приватизация АБ "Укргазбанк" состоится до 2020 года.

Международная финансовая корпорация - один из пяти институтов Группы Всемирного банка. С 1992 года IFC реализует в Украине масштабную программу технической помощи.