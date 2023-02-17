Займалися контрабандою цигарок у ЄС: СБУ "накрила" злочинну групу, фото

Правоохоронці заблокували на території Миколаївської та Закарпатської областей, де намагалися незаконно перемістити до Угорщини багатоцільовий гвинтокрил КА-26, схему підпільного виробництва та збуту контрафактної підакцизної продукції у промислових обсягах.

Про це інформує СБУ , інформує Апостроф .

Міжрегіональне злочинне угруповання на 3 виробничих лініях щодоби виготовляли до 1 млн цигарок під марками відомих іноземних брендів.

Для маскування злочинної діяльності ділки облаштували підпільні цехи на базі покинутих складських приміщень у віддаленій сільській місцевості. Там же вони встановили й поліграфічне обладнання для нанесення фальшивих "торгових знаків".

Сировину для виробництва цигарок закуповували у місцевих фермерів і для конспірації завозили її у мішках з-під комбікорму для тварин.

Готову продукцію збували до різних регіонів України, а також планували контрабандою переправляти до Євросоюзу за підробленими товарно-транспортними накладними.

Загальна вартість вилученого товару становить понад 70 млн грн.

Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності організаторів нелегального бізнесу.

Кримінальне провадження відкрито за незаконне виготовлення підакцизних товарів та ухилення від сплати податків.