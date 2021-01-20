Более 60% малых предпринимателей не видят смысла в январском локдауне — ЕБА

62% опрошенных предпринимателей считают январский локдаун бессодержательным, 24% считают меры слишком жесткими и только 14% считают январские ограничения адекватными ситуации или мягкими. Такие цифры зафиксировали результаты экспресс-опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди представителей малого и микробизнеса — участников проекта Unlimit Ukraine.

Более 60% малых предпринимателей не видят смысла в январском локдауне — ЕБА
Фото: cfts.org.ua

На что побудил зимний локдаун

Из-за введения нового локдауна:

  • 22% — предпринимателей ищут новые возможности для развития своего бизнеса;
  • 22% — вынуждены отправлять своих работников в неоплачиваемый отпуск;
  • 13% — сокращают заработную плату;
  • 10% — частично сокращают штат;
  • 9% — закрывают бизнес.

Только 9% сообщили, что не испытывают влияния локдауна на свою работу, а 15% предпринимателей смогли перевести бизнес в онлайн.

Как обстоят дела с государственной поддержкой

Топ-3 цели, на которые предприниматели планируют потратить полученную финансовую помощь:

  • оплата заработной платы работникам;
  • оплата аренды;
  • оплата коммунальных платежей.

Кстати, только 36% опрошенных предпринимателей обратились к государству за финансовой помощью в размере 8 тыс. грн.

В то же время только 3% ФОПов сообщают, что эта финансовая помощь поможет компенсировать их убытки от внедрения локдауна, тогда как 84% считают такие средства недостаточными.

Большинство предпринимателей, которым подтвердили выплаты:

получили средства через неделю после успешной подачи заявления — 33%;
через две недели или более — 19%;
через 1 дня — 13%.

Остальные — 35% опрошенных — все еще ожидают поступления средств.

Как видим, даже несмотря на трудное положение малого бизнеса в результате нового локдауна, далеко не все предприниматели спешат обращаться за предложенной помощью, поскольку ее размер не может компенсировать потери от закрытия или ограничения работы. «Предприниматели также жалуются на несправедливость установленных правил и ограничений, когда некоторые вынужден закрыться, а некоторые продолжают работать», — говорит Елена Эро, менеджер проекту Unlimit Ukraine.

Что известно об опросе

Опрос проводился с 11 по 18 января 2021 года среди аудитории проекта Unlimit Ukraine. В нем приняли участие 105 предпринимателей — представителей малого бизнеса.

Кратко

  • 9 декабря Кабинет Министров продлил общий карантин в Украине до конца этой зимы — 28 февраля 2021 года.
  • С 8 по 24 января включительно в стране действует зимний локдаун, который премьер-министр Денис Шмыгаль назвал «зимними каникулами ради безопасности».
  • 18 января правительство заявило, что не планирует продлевать усиленные карантинные мероприятия после 24 января. Украина вернется к ограничениям «оранжевой зоны», которые действовали ранее, и этот адаптивный карантин будет продолжаться до конца 31 марта. «Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не пропала», — подытожил премьер-министр.

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