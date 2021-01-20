Криптовалюта Ethereum выросла в 16 раз с марта прошлого года и установила новый рекорд

Криптовалюта Ethereum выросла в 16 раз с марта прошлого года и установила новый рекорд

Во вторник цена второй по величине криптовалюты Ethereum (ETH, эфир) достигла нового исторического максимума, составив около $1440.

Примерно в 15:00 мск курс эфира достиг $1439,33, превысив предыдущий рекордный максимум в размере $1432,88, зарегистрированный ресурсом CoinDesk 13 января 2018 года. За прошедший день цифровой актив вырос почти на 12 %, достигнув нового пика.

Криптовалюта Ethereum выросла в 16 раз с марта прошлого года и установила новый рекорд

Криптовалюта эфир превысила свой предыдущий пик почти через два месяца после того, как биткоин побил рекордную цену декабря 2017 года, достигнув нового максимума выше $41 900 в начале этого месяца.

Эфир опередил биткоин по темпам роста. С начала года его цена выросла на 92 %, в то время как курс биткоина вырос за этот период на 27 %. По данным аналитической компании Messari, эфир вырос более чем на 1000 % с момента первоначальной публичной продажи в 2015 году. А с марта прошлого года его стоимость увеличилась почти в 16 раз — на 1574 %.

На увеличение стоимости эфира, помимо факторов, вызвавших рост биткоина (увеличение инвестиций, экономическая неопределённость), могло повлиять добавление Чикагской товарной биржей (CME) фьючерсов на него, а также запуск нулевой фазы Ethereum 2.0 в декабре 2020 года.

Результатом взлёта курса эфира стало очередное увеличение доходности майнинга на видеокартах. На данный момент одна GeForce RTX 3080 может принести своему владельцу порядка $8 в сутки.

Криптовалюта Ethereum выросла в 16 раз с марта прошлого года и установила новый рекорд

Согласно прогнозу управляющего партнёра фонда Moonrool Capital Саймона Дедича, стоимость эфира может удвоиться после обновления исторического максимума — примерно до $3 тыс.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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