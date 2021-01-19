США вводят санкции в отношении роSSийского судна, строящего "Северный поток-2"

В Министерстве экономики Германии выразили сожаление по поводу такого решения Соединенных Штатов.

Соединенные Штаты сообщили Германии, что планируют ввести санкции против роSSийского судна "Фортуна", которое участвует в строительстве газопровода "Северный поток-2" из РоSSии в Германию.

Об этом сообщает Reuters.

Со своей стороны в Министерстве экономики Германии выразили сожаление по поводу такого решения Соединенных Штатов.

"Мы с сожалением принимаем это сообщение к сведению", - заявил представитель Министерства экономики в Берлине.

Отмечается, что санкции будут введены против роSSийского трубопроводного корабля "Фортуна" и его владельца KVT-RUS.

Немецкий деловой дневник "Handelsblatt" ранее сообщал, что санкции США вступят в силу во вторник в рамках Закона о противодействии американским санкциям (CAATSA).

Согласно данным портала Refinitiv, который специализируется на отслеживании судов, "Фортуна" все еще находится на якоре в Балтийском море вблизи Ростока на севере Германии.

Пресс-секретарь посольства США в Берлине заявил Handelsblatt, что Вашингтон продолжает принимать "все необходимые и соответствующие меры" для недопущения строительства "Северного потока-2".

"Хотя мы не комментируем будущие санкционные меры, мы будем продолжать обмен мнениями с союзниками и партнерами по потенциальных санкциям", - сказал пресс-секретарь.

Правительство США надеется, что Германия пересмотрит свою позицию по "Северному потоку-2", добавил он.

Ранее в понедельник представитель правительства Германии заявил журналистам, что взгляд Берлина на трубопровод остается неизменным, а именно, что "Северный поток-2" является проектом частного сектора.

Соединенные Штаты в декабре включили в проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год штрафные меры при содействии продаже, аренде или предоставлении судов-трубоукладчиков для строительства "Северного потока-2", а также за предоставление страхового покрытия для судов, участвующих в строительстве. Однако президент Дональд Трамп наложил вето на проект бюджета.

В начале января Сенат США повторно поддержал оборонный бюджет с помощью для Украины и санкциями против "Северного потока-2", окончательно преодолев вето действующего президента Дональда Трампа.

Однако советник избранного президента США Джо Байдена Николас Бернс заявил, что американские санкции против газопровода "Северный поток-2" надо приостановить, чтобы спокойно провести переговоры между США и привлеченными к проекту странами.

РоSSия надеется завершить капитальное строительство первой из двух ниток газопровода "Северный поток-2" в первой половине 2021 года.