Євросоюз і G7 вводять "стелю" цін на російські нафтопродукти – фон дер Ляєн

Європейський Союз і країни "Великої сімки" планують запровадити цінові обмеження на російські нафтопродукти. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter .

Вона також зазначила, що вже в неділю, 5 лютого, у ЄС почне діяти ембарго на ввезення такої продукції з РФ .

"Ми повинні продовжити позбавляти Росію засобів для ведення війни проти України. У неділю вступає в силу заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів. Разом із G7 ми встановлюємо обмеження цін на ці продукти, скорочуючи російські доходи й одночасно забезпечуючи стабільність глобальних енергетичних ринків", – написала фон дер Ляєн.

Кількома хвилинами раніше шведське головування в Раді ЄС повідомило у Twitter , що 3 лютого послам країн-членів вдалося схвалити майбутню "стелю" цін на нафтопродукти з держави-агресора. Тепер остаточне рішення має затвердити Рада Європейського Союзу.

"Це важлива угода в межах подальшої відповіді ЄС і партнерів на агресивну війну Росії проти України", – додали в пості.