Євросоюз і G7 вводять "стелю" цін на російські нафтопродукти – фон дер Ляєн
Журналіст Рікард Йозвяк з’ясував, якими можуть бути обмеження вартості для нафтопродуктів з РФ, інформує
Європейський Союз і країни "Великої сімки" планують запровадити цінові обмеження на російські нафтопродукти. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у
Вона також зазначила, що вже в неділю, 5 лютого, у ЄС почне діяти ембарго на ввезення такої продукції з РФ.
"Ми повинні продовжити позбавляти Росію засобів для ведення війни проти України. У неділю вступає в силу заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів. Разом із G7 ми встановлюємо обмеження цін на ці продукти, скорочуючи російські доходи й одночасно забезпечуючи стабільність глобальних енергетичних ринків", – написала фон дер Ляєн.
Кількома хвилинами раніше шведське головування в Раді ЄС повідомило у
"Це важлива угода в межах подальшої відповіді ЄС і партнерів на агресивну війну Росії проти України", – додали в пості.