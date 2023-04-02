Російські загарбники зруйнували українського житла на $50 млрд: де домівки постраждали найбільше

Відома сума збитків від руйнування навчальних та медичних закладів України

Російські загарбники зруйнували українського житла на $50 млрд: де домівки постраждали найбільше
© africanliberty.org

Російські окупанти зруйнували в Україні житло на загальну суму $50 млрд. Про це йдеться у спільному звіті групи Світового банку, Кабміну України, ООН та Єврокомісії.

Найбільших руйнувань зазнали домівки українців у Донецькій та Харківській областях – на 15,7 і 14 млрд доларів відповідно. Майже у $7 млрд оцінюються житлові втрати Луганської області, майже у $5 млрд – Київської.


Іван Шевчук, ZN.ua





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