В Україні з 1 січня вводять нову декларацію про доходи: стало відомо, кого торкнуться зміни

В Україні з наступного, 2023 року, запроваджують нову декларацію про доходи та майнове становище. Стало відомо, що зміни стосуватимуться підприємців. Вони мають вносити більше інформації. Для декларантів також буде додано інструкцію щодо заповнення.

У прес-службі Державної податкової служби України повідомили, що підприємці отримають два нові додатки до декларації про доходи. У документи будуть вносити податкові розрахунки з окремих видів діяльності та податків.

З'явився Додаток Ф4. Це розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізосіб та військового збору, оподатковуваних доходів від продажу протягом звітного (податкового) року об'єкта чи об'єктів майна.

Також було додано Додаток МНО. Йдеться про розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання за звітний (податковий) рік, який розраховується фізособами-підприємцями (крім тих, хто обрав спрощену систему оподаткування). Це орендарі, власники, користувачі на інших умовах (зокрема на умовах емфітевзису) земельних ділянок, які відносяться до с/г угідь.

Зазначено, що для роз'яснення декларантам додадуть інструкцію щодо заповнення податкової декларації про доходи та майнове становище.

Нововведення передбачені наказом Міністерства фінансів України №143. Вказані зміни відомство схвалило ще 17 травня 2022 року. Документ набирає чинності з 1 січня 2023 року.

Раніше повідомлялося, чому багато українців з більшим стажем роботи отримують мізерну пенсію. Експерт роз'яснив ситуацію пенсіонерам, які незадоволені розміром свого доходу і вважають, що заслуговують на більші виплати.