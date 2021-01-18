В декабре 2020 года Гостаможслужба Украины перечислила в госбюджет 38,9 миллиарда

В декабре прошлого года Государственная таможенная служба Украины выполнила план поступлений на 125% и перечислила в госбюджет 38,9 млрд грн при запланированном показателе 31 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В декабре 2020 года Гостаможслужба Украины перечислила в госбюджет 38,9 миллиарда
Фото: agropolit.com

При этом в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года поступления таможенных платежей увеличились на 5 млрд грн, или 14,8%.

Нарушение таможенных правил

В 2020 году выявлено 14 тыс. нарушений таможенных правил на сумму 2,6 млрд грн. Этот стоимостный показатель оказался на 15% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

По результатам рассмотрения дел судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму почти 1,2 млрд грн.

Этот показатель на 34% больше показателя 2019 года.

Самые резонансные случаи

В 2020 году среди многочисленных нарушений таможенных правил и случаев контрабанды особенно громкими стали такие попытки незаконного ввоза:

  • 750 кг каптагону (психостимуляторов), стоимость психотропного вещества составляет 840 млн грн;
  • 112 кг кокаина в порту «Южный», стоимость наркотика на черном рынке составляет почти 500 млн грн;
  • мобильных телефонов, планшетов и других устройств на пункте пропуска «Ужгород» на общую сумму более 93 млн грн;
  • 16 тонн сигарет в Одесском порту на 20 млн грн.

Изъятие контрафакта

В 2020 году работники Гостаможслужбы изъяли из оборота контрафакт, заявленная стоимость которого превышает 5,5 млн грн.

По результатам приостановок таможенного оформления, осуществленных подразделениями Гостаможслужбы в течение 2020 года:

  • состоялось 75 случаев уничтожения контрафактных товаров;
  • зафиксирован 41 случай нарушения таможенных правил;
  • осуществлены 3 смены маркировки.

После внесения изменений в Таможенный кодекс Украины (Закон Украины №-IX от 17.10.19) за 2020 год количество приостановок существенно снизилась — до 1,9 тыс. случаев. В то же время эффективность этих мероприятий возросла до 10%.

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