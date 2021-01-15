"Нафтогаз" заявил об угрозе дефолта из-за передачи "Укртранснафты" Минэнерго

В НАК отметили, что это грозит кросс-дефолтом по обязательствам группы на 64 млрд гривен.

В "Нафтогазе" заявляют, что передача "Укртранснафты" в управление Министерства энергетики разрушит базовые принципы корпоративного управления, грозит кросс-дефолтом по обязательствам группы на 64 млрд гривен и ставит под угрозу дальнейший выход "Нафтогаза" на IPO.

Об этом сообщила пресс-служба НАК.

"Группа Нафтогаз обеспокоена многочисленными сигналами от органов исполнительной власти по поводу инициатив по выводу некоторых активов за пределы группы. Кроме того, попытка передать акции "Укртранснафты" в обход решений акционера (Нафтогаза) противоречит действующему законодательству Украины и может приравняться к растрате имущества в особо крупных размерах. А незаконная и безвозмездная передача чужого имущества содержит признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 191 Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

В НАК напомнили, что стратегической задачей, как определил акционер, является подготовка к проведению первичного публичного размещения миноритарного пакета акций (ІРО) на одной из ведущих фондовых бирж.

"Попытка передать акции "Укртранснафты" в собственность Минэнерго или любого другого потенциального кандидата противоречит как политике собственности "Нафтогаза", так и руководящим принципам ОЭСР относительно корпоративного управления на предприятиях государственной формы собственности. Принципы ОЭСР указывают на необходимость разграничить роли государства как собственника и как регулятора. Для этого в свое время полномочия акционера Нафтогаза передали от Министерства энергетики в Кабинет министров", - отметили в компании.

Также отмечается, что инициатива сменить владельца "Укртранснафты" противоречит реформе корпоративного управления Нафтогаза и "фактически отменяет базовые достижения реформы".

"Передача пакета акций противоречит принципам осуществления права собственности в Украине. Единственным акционером и владельцем 100% акций "Укртранснафты" является "Нафтогаз". Мы не видим в предложении передать акции в управление Минэнерго ни слова о форме соглашения, на основании которого должно происходить отчуждение акций", - говорится в заявлении.

"Реорганизация и/или отчуждение активов "Нафтогаза" в столь значительных объемах может привести к нарушению обязательств предприятий Группы по действующим кредитным договорам и международным публичным инструментам. По состоянию на сейчас это эквивалентно более 64,5 млрд грн. И, как следствие, - дефолт по обязательствам. Ведь наши обязательства по облигациям перед инвесторами предусматривают необходимость придерживаться ряда заверений и гарантий и ковенантов относительно финансового состояния и деятельности предприятий Группы Нафтогаз", - отмечает "Нафтогаз".

Напомним, и.о. министра энергетики Юрий Витренко предлагает Кабмину передать государственные пакеты акций ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", АО "Магистральные газопроводы Украины", АО "Укртранснафта" и ОАО "Кировоградгаз" Министерству энергетики.

В "Укртранснафте" раскритиковали эту идею и назвали ее незаконной.