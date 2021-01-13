С нового года программой "5-7-9" может пользоваться и средний бизнес, - Петрашко

Из 5 млрд грн портфельных гарантий прошлого года 3,8 миллиарда грн уже переданы банкам. И банки в первом и втором квартале смогут расширить программу кредитования.

С нового года программой "5-7-9" может пользоваться и средний бизнес, - Петрашко
Фото: investory.news

По программе кредитования "5-7-12" в конце 2020-го был повышен максимальный уровень годового дохода до эквивалента 20 млн евро.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, сообщает пресс-служба правительства.

"Мы практически пошли еще и в средний бизнес. Мы ввели градуальную систему: для больших предприятий - меньший процент, для меньших предприятий - чуть больший процент, который может компенсироваться", - сказал Петрашко.

По его словам, были либерализованы условия кредитов; ослаблены требования по сохранению рабочих мест и заработной платы; установлены льготные условия для представителей бизнеса из медицинского производства, торговли и оборотного капитала до 3%; урегулирован вопрос о возможности сочетания различных видов государственной поддержки.

Также Петрашко сделал акцент на новом инструменте, который был введен в конце прошлого года, а именно - на портфельных гарантиях.

"Из 5 млрд грн портфельных гарантий прошлого года 3,8 миллиарда грн уже переданы банкам. И банки в первом и втором квартале смогут расширить программу кредитования", - добавил министр.

Напомним, 3 февраля 2020 года Кабмин дал старт кредитной программе "5-7-9".

Суть программы заключается в том, что государство будет компенсировать часть кредитной ставки, чтобы бизнесмен мог получить инвестиционный кредит под 5%, 7% или 9%. Ставка зависит от количества рабочих мест, которые создает предприниматель.

Бизнесмен должен представить свой бизнес-план и быть готовым сделать стартовый взнос.

По состоянию на июнь 2020 года банки выдали 639 кредитов на сумму 404,8 млн гривен. В октябре премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что общий объем займов по кредитам по программе "5-7-9" превысил 9 миллиардов.

В октябре Кабмин изменил условия кредитной программы "5-7-9%". Внесены в программу изменения касаются либерализации ряда требований к субъектам предпринимательства в части повышения максимального уровня их годового дохода до эквивалента 10 млн евро.

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