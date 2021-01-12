Витренко анонсировал снижение цены на газ до 5,4 грн за куб

Планируется, что цена будет зафиксирована на год.

Министерство энергетики и угольной промышленности предложило Кабинету министров с 1 февраля 2021 года ограничить цену на газ для "уязвимых" потребителей.

Рассчитывать ее предлагают по формуле "цена на европейских хабах минус транспортировка в Украину" с добавлением определенной предельной наценки поставщиков. Причем цена будет зафиксирована на год.

Об этом сообщил глава министерства Юрий Витренко.

"По нашим подсчетам, речь идет об уровне цены 5 356 грн, что на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе. Если ничего не делать, цена в феврале вырастет еще на 15%", - написал Витренко в фейсбуке вечером 11 января.

Предлагается, что "Укргаздобыча" будет продавать поставщикам "уязвимым" потребителям газ по цене "хаб минус". Цена будет пересматриваться раз в год на основании котировок на бирже в ноябре. Поставщики смогут конкурировать, предлагая меньшую наценку к этой цене.

Потребители смогут так же свободно выбирать себе поставщика, при этом, если они не являются "уязвимыми" потребителями, то они смогут выбирать и контракты не с фиксированной на год ценой, а любые другие контракты.

"Это шаг вперед, к цивилизованному рынку с честной конкуренцией", - считает глава Минэнерго.

Одной из причин такой инициативы Юрий Витренко назвал доминирование месячных газовых контрактов на розничном рынке Украины.

"Это кардинально отличается от практики на развитых рынках. Что это значит? Что потребитель каждый месяц должен следить за объявленной ценой поставщика, сравнивать ее с ценами других поставщиков, и быть готовым за несколько дней сменить поставщика, если текущий поставщик поставил слишком высокую цену на следующий месяц. Согласитесь, это нереально", - пояснил Витренко.

Предложение Минэнерго ограничивать цену на газ находится на стадии обсуждения. Витренко добавил, что этот вариант следует оценивать как "адекватные рыночные меры", а не "откат назад".

Вчера после энергетического совещания в Офисе президента премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о двух подходах, которые позволят "существенно снизить тарифы на газ для населения".

11 января глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция готовит план антикризисных мер в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги. Позднее 11 января президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров в срочном порядке решить вопрос, связанный с тарифами на газ для населения.

Напомним, "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 14% с января 2021-го. Отмечалось, что причиной повышения стало увеличение оптовой цены на голубое топливо.

Решение об увеличении тарифов вызвало ряд акций протеста.

Вчера стало известно, что Минэнерго предложило временно отказаться от рыночных цен на газ для населения.

С августа 2020 года цены на газ для населения являются рыночными, потребители могут сами выбирать себе поставщика газа. Запуск рынка газа для населения в Украине был одним из требований для получения кредитного финансирования от Международного валютного фонда. До этого в Украине действовали специальные обязательства (PSO), по которым НАК "Нафтогаз Украины" поставлял газ для населения по фиксированной цене.