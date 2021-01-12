Около 20% местных бюджетов остались в начале года неутвержденными

На данное время без местных бюджетов на 2021 год остаются 266 территориальных громад (18%), без областных бюджетов — Волынская и Черниговская области, а также без районных — 27 районов. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Около 20% местных бюджетов остались в начале года неутвержденными
Фото: minfin.com.ua

Что утверждено

По оценкам Минфина, утверждены 81% местных бюджетов.

«По состоянию на 6 января 2021 года в Минфине имеется информация об утверждении 1298 бюджетов, что составляет 81% общего количества (1597)», — говорится в сообщении Минфина.

В частности, утверждены:

  • 22 областных бюджета и бюджет города Киев (не утверждены бюджеты Волынской и Черниговской областей);
  • 92 районных бюджета (не утверждены 27);
  • 1172 бюджета территориальных общин (не утверждены 266).

Без нарушения требований Бюджетного кодекса Украины приняты 952 местных бюджета (до 25 декабря 2020 года).

Законодательные требования

Согласно Бюджетному кодексу, местные бюджеты должны быть утверждены до 25 декабря года, предшествующего плановому.

С целью полноценного функционирования учреждений бюджетной сферы, непрерывного предоставления ими услуг потребителям и прочее органам местного самоуправления Министерство финансов акцентирует на том, что необходимо принять меры по ускорению процесса утверждения местных бюджетов и представления информации об их утверждении в Минфин с помощью ИАС «Logica».

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