Минфин отчитался о перевыполнении бюджета по доходам в 2020 году

В 2020 году в общий фонд государственного бюджета поступило 877,6 млрд грн, роспись выполнена на 102,2%.

За 2020 год общий фонд государственного бюджета был выполнен с дефицитом в сумме 215,5 млрд грн при утвержденном законом о бюджете предельном объеме в сумме 274,5 млрд гривень.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, в 2020 году в общий фонд государственного бюджета поступило 877,6 млрд грн, роспись выполнена на 102,2%.

По оперативным данным Госказначейства, в 2020 году расходы по общему фонду государственного бюджета составили 1098,3 млрд грн, или 96,7% годовой росписи (за январь-ноябрь 2020 года роспись расходов общего фонда была выполнена на уровне 90,3%).

Социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений, сообщили в Минфине.

Напомним, Украина в последние дни декабря 2020 года привлекла краткосрочный кредит от Deutsche Bank AG London на $340,7 млн.