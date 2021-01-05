Минфин отчитался о перевыполнении бюджета по доходам в 2020 году

В 2020 году в общий фонд государственного бюджета поступило 877,6 млрд грн, роспись выполнена на 102,2%.

Минфин отчитался о перевыполнении бюджета по доходам в 2020 году
Фото: Макс Левин

За 2020 год общий фонд государственного бюджета был выполнен с дефицитом в сумме 215,5 млрд грн при утвержденном законом о бюджете предельном объеме в сумме 274,5 млрд гривень.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, в 2020 году в общий фонд государственного бюджета поступило 877,6 млрд грн, роспись выполнена на 102,2%.

По оперативным данным Госказначейства, в 2020 году расходы по общему фонду государственного бюджета составили 1098,3 млрд грн, или 96,7% годовой росписи (за январь-ноябрь 2020 года роспись расходов общего фонда была выполнена на уровне 90,3%).

Социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений, сообщили в Минфине.

Напомним, Украина в последние дни декабря 2020 года привлекла краткосрочный кредит от Deutsche Bank AG London на $340,7 млн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Создание энергомоста из Украины в Европу отложилиСоздание энергомоста из Украины в Европу отложили
Apple закрывала глаза на использование поставщиком компонентов для MacBook детского трудаApple закрывала глаза на использование поставщиком компонентов для MacBook детского труда
На аукционе в Киеве продали 4 га земли на Березняках за 227 млн грнНа аукционе в Киеве продали 4 га земли на Березняках за 227 млн грн
Ostchem выиграл дело о принудительном разделении группыOstchem выиграл дело о принудительном разделении группы
Тарифы на холодную воду повысятся с января 2021 годаТарифы на холодную воду повысятся с января 2021 года
Блок рекламы


Похожие новости
В 2020 году транзит газа через Украину снизился на 38%В 2020 году транзит газа через Украину снизился на 38%
Поступления от приватизации в 2020 году выросли в 2,5 раза - глава ФГИПоступления от приватизации в 2020 году выросли в 2,5 раза - глава ФГИ
В Украине на 20% вырастут цены на сигареты в 2021 годуВ Украине на 20% вырастут цены на сигареты в 2021 году
Тарифы на электроэнергию в 2021 году повысят для украинцев дваждыТарифы на электроэнергию в 2021 году повысят для украинцев дважды
Транзит газа в Европу через Украину в 2020-м снизился на 38%, - ОГТСУТранзит газа в Европу через Украину в 2020-м снизился на 38%, - ОГТСУ
Семёрка компаний бигтеха за 2020 год выросла в цене на $3,4 трлнСемёрка компаний бигтеха за 2020 год выросла в цене на $3,4 трлн
Торговый дефицит Украины в 2020 году сократился более чем вдвоеТорговый дефицит Украины в 2020 году сократился более чем вдвое
Минюст в следующем году выставит на продажу не менее 4 тюрем, - МалюськаМинюст в следующем году выставит на продажу не менее 4 тюрем, - Малюська
Очередные 700 млн долл. от МВФ Украина получит в 2021 годуОчередные 700 млн долл. от МВФ Украина получит в 2021 году
Металлургам Украины придется покинуть рынок КНР уже в 2021 годуМеталлургам Украины придется покинуть рынок КНР уже в 2021 году
Последние новости
Подгружаем последние новости