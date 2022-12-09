Уряд перерахував місцевим бюджетам понад 123 мільярди

Місцеві бюджети у січні — листопаді 2022 року отримали 123,4 млрд грн трансфертів із загального фонду державного бюджету. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Уряд перерахував місцевим бюджетам понад 123 мільярди
Фото: auc.org.ua

Скільки отримали бюджети

«З початку 2022 року Уряд згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 123,4 млрд грн, що становить 75,9% від передбачених розписом асигнувань», — йдеться в повідомленні.

Зокрема, на базову дотацію перераховано в сумі 14,9 млрд грн, або 100% до розпису асигнувань та освітню субвенцію перераховано в сумі 88,6 млрд грн, або 100% до розпису.

У листопаді 2022 року місцеві бюджети отримали 9,9 млрд грн трансфертів. У розпорядженні органів місцевого самоврядування щомісячно залишається також реверсна дотація в обсязі 899 млн грн, яка не перераховується до державного бюджету в умовах воєнного часу.

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень — листопад 2022 року збільшились на 90,1 млрд грн і станом на 1 грудня 2022 становлять 146,5 млрд грн.





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