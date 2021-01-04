В ожидании делистинга акции китайских операторов связи упали в цене на пять процентов

В первые дни нового года стало известно, что Нью-йоркская фондовая биржа исключит из своего котировального списка акции трёх китайских операторов связи, поскольку они подозреваются американскими властями в связях с военной отраслью КНР . Пока торги продолжаются, но акции опальных эмитентов начали их со снижения курса на пять процентов.

Источник изображения: Bloomberg

Как отмечает Bloomberg, в понедельник депозитарные расписки China Mobile на Нью-йоркской фондовой бирже потеряли в цене 4,5 %, достигнув минимума с 2006 года. Ценные бумаги China Telecom подешевели на 5,6 %. Депозитарные расписки China Unicom стали дешевле на 3,6%. В период с седьмого по одиннадцатое января торги ценными бумагами этих эмитентов на нью-йоркской площадке будут приостановлены, процесс их делистинга уже запущен, как отметила администрация биржи.

China Unicom и China Telecom выразили готовность защищать свои законные интересы, моральную поддержку компаниям оказало Министерство торговли Китая. На фоне начала реализации инициативы Дональда Трампа по отсечению китайских эмитентов с государственным участием в капитале от американского фондового рынка снизились курсы акций и других компаний из КНР , включая нефтяные CNOOC (на 5,7 %) и PetroChina (на 2,9 %).

Китайские регуляторы выступили с осуждением действий США , но заявили, что влияние этих событий на подвергнутые делистингу компании будет незначительным. Это в большей степени символический шаг, чем реальная мера с весомыми экономическими последствиями. В депозитарных расписках США указанные во втором абзаце китайские эмитенты запустили в оборот не более 2,2 % своих акций на сумму не более $3,1 млрд. Примечательно, что все три компании пока не получили от администрации Нью-йоркской фондовой биржи официальных уведомлений о предстоящем делистинге депозитарных расписок.



